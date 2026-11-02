Shin Tae-yong Siapkan Kyohei, Kwon, dan Memija! Perkuat Persija di Piala Liga

JawaPos.com – Persija Jakarta tidak memiliki banyak waktu untuk memulihkan kondisi pemain sebelum memulai kiprahnya di Piala Liga 2026. Setelah menelan kekalahan 1-2 dari Dewa United pada Sabtu (31/10), Macan Kemayoran harus segera mengalihkan fokus ke pertandingan melawan PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11).

Dengan jeda hanya tiga hari, pelatih Persija, Shin Tae-yong (STY), menyadari bahwa kebugaran pemain menjadi salah satu faktor penting. Apalagi, timnya harus kembali melakukan perjalanan ke Medan untuk menjalani pertandingan tersebut.

”Pertama-tama, kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya,” ujar STY.

Dia tidak menampik bahwa jadwal padat berpotensi membuat para pemain kelelahan. Karena itu, rotasi menjadi salah satu opsi yang disiapkan untuk menghadapi PSMS.

”Para pemain tentu akan merasa lelah. Namun, kami akan melakukan rotasi. Setelah itu, kami juga memiliki pertandingan kandang melawan Persebaya. Karena itu, kemungkinan kami akan melakukan cukup banyak rotasi pemain,” jelasnya.

Persija dijadwalkan menjamu Persebaya Surabaya pada 7 November mendatang di Jakarta International Stadium (JIS).

Artinya, STY harus mengatur komposisi pemain agar tim tetap kompetitif di tengah jadwal pertandingan yang berdekatan. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada komposisi pemain asing Persija untuk Piala Liga.

STY mengaku telah menentukan tiga pemain asing yang akan dipilih. Namun, dia belum ingin mengungkapkan identitas mereka.

”Saya sudah menentukan pilihannya. Namun, saya rasa belum tepat untuk mengumumkannya sekarang. Nanti bisa dilihat ketika daftar pemain sudah diumumkan,” ujar STY.