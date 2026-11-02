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Penulis: Taufiq Ardyansyah
Senin, 2 November 2026 | 23.01 WIB

Shin Tae-yong Siapkan Kyohei, Kwon, dan Memija! Perkuat Persija di Piala Liga

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) menyiapkan tiga pemain asing, Kyohei Yoshino, Kwon Chang-hoon, dan Kerim Memija, untuk menghadapi Piala Liga 2026. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) menyiapkan tiga pemain asing, Kyohei Yoshino, Kwon Chang-hoon, dan Kerim Memija, untuk menghadapi Piala Liga 2026. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Persija Jakarta tidak memiliki banyak waktu untuk memulihkan kondisi pemain sebelum memulai kiprahnya di Piala Liga 2026. Setelah menelan kekalahan 1-2 dari Dewa United pada Sabtu (31/10), Macan Kemayoran harus segera mengalihkan fokus ke pertandingan melawan PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11).

Dengan jeda hanya tiga hari, pelatih Persija, Shin Tae-yong (STY), menyadari bahwa kebugaran pemain menjadi salah satu faktor penting. Apalagi, timnya harus kembali melakukan perjalanan ke Medan untuk menjalani pertandingan tersebut.

”Pertama-tama, kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya,” ujar STY.

Dia tidak menampik bahwa jadwal padat berpotensi membuat para pemain kelelahan. Karena itu, rotasi menjadi salah satu opsi yang disiapkan untuk menghadapi PSMS.

”Para pemain tentu akan merasa lelah. Namun, kami akan melakukan rotasi. Setelah itu, kami juga memiliki pertandingan kandang melawan Persebaya. Karena itu, kemungkinan kami akan melakukan cukup banyak rotasi pemain,” jelasnya.

Persija dijadwalkan menjamu Persebaya Surabaya pada 7 November mendatang di Jakarta International Stadium (JIS).

Artinya, STY harus mengatur komposisi pemain agar tim tetap kompetitif di tengah jadwal pertandingan yang berdekatan. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada komposisi pemain asing Persija untuk Piala Liga. 

STY mengaku telah menentukan tiga pemain asing yang akan dipilih. Namun, dia belum ingin mengungkapkan identitas mereka.

”Saya sudah menentukan pilihannya. Namun, saya rasa belum tepat untuk mengumumkannya sekarang. Nanti bisa dilihat ketika daftar pemain sudah diumumkan,” ujar STY.

Meski belum diumumkan oleh sang pelatih, tiga nama pemain asing Persija sudah terlihat dalam daftar pemain di situs resmi I.League.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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