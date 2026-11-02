Terungkap! 3 Pemain Asing Persija Pilihan STY untuk League Cup 2026/2027

JawaPos.com - Tiga pemain asing Persija Jakarta yang akan memperkuat tim di kompetisi League Cup 2026/2027 akhirnya terungkap. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, sudah menentukan tiga legiun asing yang masuk dalam skuad untuk tampil di ajang tersebut.

I.League selaku operator kompetisi hanya memperbolehkan setiap klub memakai tiga pemain asing di League Cup 2026/2027. Setiap klub mendapat kesempatan untuk melakukan pergantian pemain, termasuk legiun asing pada periode yang telah ditentukan.

Periode pendaftaran pertama akan ditutup pada Senin (2/11), atau sehari sebelum League Cup 2026/2027 dimulai. Sementara itu, periode kedua akan dibuka pada 2–14 Januari 2027, sehingga setiap klub tidak dapat mengubah daftar pemain yang telah didaftarkan selama periode pertama.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, telah menetapkan 25 pemain untuk mengarungi League Cup 2026/2027. Dari daftar tersebut, tiga di antaranya merupakan pemain asing, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Berdasarkan data di laman resmi I.League, tiga pemain asing pilihan Shin Tae-yong adalah Kwon Chang-hoon, Kerim Memija, dan Kyohei Yoshino. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak memasukkan striker asing dalam daftar skuad, meskipun Persija memiliki Ivan Mamut dan Alexander Jeremejeff.

Sejumlah pemain yang minim menit bermain di Super League 2026/2027 juga masuk dalam daftar tersebut. Mereka di antaranya Aqil Savik, Andritany Ardhiyasa, Fajar Fathurrahman, Shayne Pattynama, dan Eksel Runtukahu yang berpeluang mendapatkan tambahan jam terbang di kompetisi ini.

Selain itu, Shin Tae-yong turut membawa sejumlah pemain muda Persija. Nama-nama seperti Hafizh Rizkianur, Agi Firmansyah, Figo Dennis, Dia Syayid, Nathan Fariel, dan Farhan Sopiulloh masuk dalam daftar 25 pemain yang disiapkan untuk League Cup 2026/2027.

Sementara itu, sejumlah pemain yang kerap tampil di Super League juga tetap menjadi bagian dari skuad. Mereka antara lain Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Witan Sulaeman, Arlyansyah Abdulmanan, Rayhan Hannan, dan Victor Dethan.