Jadwal Indonesia League Cup 2026/2027 Dimulai 3 November, Kendal Tornado FC Tantang Persebaya

Kendal Tornado FC akan melawan Persebaya Surabaya pada Indonesia League Cup 2026/2027, Selasa (3/11) pukul 19.00 WIB. (Dok. KTFC)
JawaPos.com - Indonesia League Cup 2026/2027 akan mulai bergulir pada Selasa (3/11).
Turnamen ini menjadi salah satu agenda sepak bola nasional yang patut dinantikan karena mempertemukan sejumlah klub dari berbagai kompetisi dalam persaingan memperebutkan gelar juara.
Sebanyak 36 tim akan bersaing pada fase penyisihan grup yang terbagi ke dalam 12 grup.
Rangkaian pertandingan fase ini dijadwalkan berlangsung dalam tiga periode, yakni 3-4 November, 24-25 November, serta 1-3 Desember 2026.
Sejumlah pertandingan menarik langsung tersaji pada matchday pertama. Salah satunya adalah pertemuan Kendal Tornado FC melawan Persebaya Surabaya pada Selasa (3/11) pukul 19.00 WIB.
Laga tersebut menjadi bagian dari persaingan Grup G yang juga dihuni PSBS Biak.
Kendal Tornado FC akan menghadapi tantangan dari Persebaya, klub yang memiliki pengalaman panjang di sepak bola Indonesia.
Bagi Kendal Tornado FC, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan bersaing di turnamen tersebut.
Persaingan di fase grup menuntut setiap tim memaksimalkan kesempatan sejak pertandingan pertama agar peluang melangkah ke babak berikutnya tetap terbuka.
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Jawa Pos
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