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Penulis: Antara
Senin, 2 November 2026 | 14.23 WIB

Mundari Karya Akui Isenmulang FC Kalah Kualitas dari Persib Bandung

 

Persib Bandung menang atas Isenmulang Kalteng FC dengan skor akhir 4-0 pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026). (Abdan Syakura/Antara)

JawaPos.com - Pelatih Isenmulang FC Mundari Karya mengakui timnya kalah kualitas ketika menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pekan kedelapan BRI Super League.

Dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Mundari Karya mengakui ketangguhan Persib Bandung yang sukses menghukum setiap kecerobohan tim asuhnya di lapangan.

Mantan pelatih PSPS Pekanbaru itu mengatakan, sebenarnya Isenmulang FC berambisi mencuri poin, namun mereka gagal mewujudkan hal tersebut.

"Sejak awal saya sudah katakan bahwa menghadapi tim terbaik dengan pemain-pemain terbaik tidak hanya membutuhkan kepercayaan diri," ungkap Mundari.

Isenmulang FC menelan kekalahan 0-4 ketika bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan kedelapan Super League di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11).

Pada pertandingan tersebut, gawang Isenmulang FC dibobol oleh gol dari Mariano Peralta, Luka Menalo (2), dan terakhir tendangan indah Marc Klok.

Mundari juga menyoroti rapuhnya transisi dan seringnya para pemain Kalteng FC kehilangan penguasaan bola di area krusial.

Dia menilai kelemahan itu berhasil dimanfaatkan Persib Bandung lewat serangan balik cepat yang berbuah tiga gol di babak pertama.

Selanjutnya Mundari menilai timnya cukup beruntung karena tidak kebobolan lebih banyak gol dan dirinya enggan menyalahkan para pemain atas kekalahan tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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