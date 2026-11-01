Klasemen Super League: Poin Ketat di Lima Besar

JawaPos.com - Pekan kedelapan BRI Super League selesai pada Minggu (1/11) malam dan terdapat poin ketat di posisi lima besar klasemen sementara.
Persija Jakarta masih menempati posisi teratas dengan 18 poin, hanya unggul satu poin dari Dewa United di peringkat kedua, demikian catatan I.League dilansir dari Antara.
Perubahan perolehan poin tidak terlepas dari kemenangan Dewa United atas Persija Jakarta pada pekan kedelapan dengan skor 2-1 di Stadion Internasional Banten, Serang, Sabtu (31/10) malam.
Sementara itu, posisi ketiga hingga kelima yakni Bali United, Persib Bandung, dan Madura United, sama-sama memiliki 16 poin hasil dari delapan pertandingan.
Bali United berhasil menembus lima besar dengan berada di posisi ketiga berkat kemenangan atas Arema FC 3-1 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (31/10) sore.
Persib Bandung naik ke peringkat keempat klasemen sementara Super League berkat kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11).
Selanjutnya Madura United berada di posisi lima besar setelah menang tipis 1-0 atas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (31/10) sore.
Setelah delapan pekan, Persita Tangerang masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dengan mengemas empat kemenangan dan tiga hasil imbang.
Mereka menempati posisi keenam klasemen sementara dengan 15 poin dari tujuh laga.
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