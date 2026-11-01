Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Senin, 2 November 2026 | 05.01 WIB

Klasemen Super League: Poin Ketat di Lima Besar

 

Pemain Persija Jakarta Rizky Ridho saat laga lawan Persik Kediri di Jakarta International Stadium, Jakarta, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pekan kedelapan BRI Super League selesai pada Minggu (1/11) malam dan terdapat poin ketat di posisi lima besar klasemen sementara.

Persija Jakarta masih menempati posisi teratas dengan 18 poin, hanya unggul satu poin dari Dewa United di peringkat kedua, demikian catatan I.League dilansir dari Antara.

Perubahan perolehan poin tidak terlepas dari kemenangan Dewa United atas Persija Jakarta pada pekan kedelapan dengan skor 2-1 di Stadion Internasional Banten, Serang, Sabtu (31/10) malam.

Sementara itu, posisi ketiga hingga kelima yakni Bali United, Persib Bandung, dan Madura United, sama-sama memiliki 16 poin hasil dari delapan pertandingan.

Bali United berhasil menembus lima besar dengan berada di posisi ketiga berkat kemenangan atas Arema FC 3-1 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (31/10) sore.

Persib Bandung naik ke peringkat keempat klasemen sementara Super League berkat kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11).

Selanjutnya Madura United berada di posisi lima besar setelah menang tipis 1-0 atas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (31/10) sore.

Setelah delapan pekan, Persita Tangerang masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dengan mengemas empat kemenangan dan tiga hasil imbang.

Mereka menempati posisi keenam klasemen sementara dengan 15 poin dari tujuh laga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persib Bandung Bantai Isenmulang Kalteng FC 4-0 di Si Jalak Harupat - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Bantai Isenmulang Kalteng FC 4-0 di Si Jalak Harupat

Senin, 2 November 2026 | 00.44 WIB

Luka Menalo Brace, Persib Unggul 3-0 atas Isenmulang Kalteng FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Luka Menalo Brace, Persib Unggul 3-0 atas Isenmulang Kalteng FC

Minggu, 1 November 2026 | 23.31 WIB

Rizky Ridho Buka Suara Usai Persija Dikalahkan Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Rizky Ridho Buka Suara Usai Persija Dikalahkan Dewa United

Minggu, 1 November 2026 | 18.09 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore