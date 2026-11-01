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Penulis: Antara
Senin, 2 November 2026 | 04.49 WIB

Garudayaksa Petik Kemenangan Kedua setelah Kalahkan PSS Sleman 3-1

 

Ilustrasi Garudayaksa FC. (Rizal Hanafi/Antara)

JawaPos.com - Garudayaksa FC Bogor petik kemenangan kedua setelah mengalahkan PSS Sleman 3-1 pada pekan ke-8 BRI Super League di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Minggu (1/11) malam.

Striker Garudayaksa FC Brian Rubio mencatat brace atau mencetak dua gol pada pertandingan itu yakni menit ke-11 dan 76. Satu gol lainnya dilesakkan Jayro Jean menit ke-18.

Gol balasan PSS Sleman dicetak Gustavo Toscantin menit ke-71.

Dengan kemenangan itu, Garudayaksa menambah tiga poin, meski tetap di peringkat ke-14 dengan nilai 8 hasil delapan kali bertanding, dua kali menang, dua seri, dan empat kali kalah.

Sementara PSS Sleman berada di peringkat ke-16 dengan nilai 4 hasil 8 kali bertanding, sekali menang, sekali seri dan 6 kali kalah.

Selain itu, PSS juga gagal melakukan revans atas kekalahan dari Garudayaksa pada final Liga 2 Championship 2025-2026.

Sejak awal pertandingan, Garudayaksa yang dimotori Christian Frydex dan Juan Rubio tampil mendominasi permainan dengan memegang penguasaan bola.

Brian Rubio tampil taktis menyelesaikan dua peluang menjadi gol di babak pertama.

Satu kartu merah juga mewarnai pertandingan itu yang diberikan kepada bek PSS Sleman Kevin Gomez pada menit ke-38 setelah melanggar Theo Numberi,

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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