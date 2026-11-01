Garudayaksa Petik Kemenangan Kedua setelah Kalahkan PSS Sleman 3-1

Ilustrasi Garudayaksa FC. (Rizal Hanafi/Antara)

JawaPos.com - Garudayaksa FC Bogor petik kemenangan kedua setelah mengalahkan PSS Sleman 3-1 pada pekan ke-8 BRI Super League di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Minggu (1/11) malam.

Striker Garudayaksa FC Brian Rubio mencatat brace atau mencetak dua gol pada pertandingan itu yakni menit ke-11 dan 76. Satu gol lainnya dilesakkan Jayro Jean menit ke-18.

Gol balasan PSS Sleman dicetak Gustavo Toscantin menit ke-71.

Dengan kemenangan itu, Garudayaksa menambah tiga poin, meski tetap di peringkat ke-14 dengan nilai 8 hasil delapan kali bertanding, dua kali menang, dua seri, dan empat kali kalah.

Sementara PSS Sleman berada di peringkat ke-16 dengan nilai 4 hasil 8 kali bertanding, sekali menang, sekali seri dan 6 kali kalah.

Selain itu, PSS juga gagal melakukan revans atas kekalahan dari Garudayaksa pada final Liga 2 Championship 2025-2026.

Sejak awal pertandingan, Garudayaksa yang dimotori Christian Frydex dan Juan Rubio tampil mendominasi permainan dengan memegang penguasaan bola.

Brian Rubio tampil taktis menyelesaikan dua peluang menjadi gol di babak pertama.