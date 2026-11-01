Garudayaksa Petik Kemenangan Kedua setelah Kalahkan PSS Sleman 3-1

JawaPos.com - Garudayaksa FC Bogor petik kemenangan kedua setelah mengalahkan PSS Sleman 3-1 pada pekan ke-8 BRI Super League di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Minggu (1/11) malam.
Striker Garudayaksa FC Brian Rubio mencatat brace atau mencetak dua gol pada pertandingan itu yakni menit ke-11 dan 76. Satu gol lainnya dilesakkan Jayro Jean menit ke-18.
Gol balasan PSS Sleman dicetak Gustavo Toscantin menit ke-71.
Dengan kemenangan itu, Garudayaksa menambah tiga poin, meski tetap di peringkat ke-14 dengan nilai 8 hasil delapan kali bertanding, dua kali menang, dua seri, dan empat kali kalah.
Sementara PSS Sleman berada di peringkat ke-16 dengan nilai 4 hasil 8 kali bertanding, sekali menang, sekali seri dan 6 kali kalah.
Selain itu, PSS juga gagal melakukan revans atas kekalahan dari Garudayaksa pada final Liga 2 Championship 2025-2026.
Sejak awal pertandingan, Garudayaksa yang dimotori Christian Frydex dan Juan Rubio tampil mendominasi permainan dengan memegang penguasaan bola.
Brian Rubio tampil taktis menyelesaikan dua peluang menjadi gol di babak pertama.
Satu kartu merah juga mewarnai pertandingan itu yang diberikan kepada bek PSS Sleman Kevin Gomez pada menit ke-38 setelah melanggar Theo Numberi,
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022