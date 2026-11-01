Asisten Pelatih Persib Zlatko Runje Puji Kualitas Pemain usai Bantai Isenmulang FC 4-0

Asisten Pelatih Persib Bandung Zlatko Runje. (Rubby Jovan/Antara)

JawaPos.com - Asisten Pelatih Persib Bandung Zlatko Runje memuji penampilan anak asuhnya setelah membantai Isenmulang Kalteng FC 4-0.

Pertandingan pekan kedelapan Super League 2026/2027 itu digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11).

Runje menilai Persib mampu memperlihatkan kualitas permainan dan mentalitas kuat sepanjang pertandingan.

“Ini adalah hari yang baik bagi kami. Latihan berjalan dengan baik dan para pemain menjalankan tugasnya," kata Runje usai pertandingan seperti dilansir dari Antara.

"Bagi saya, hari ini menjadi pertandingan yang sangat baik karena kami memiliki pemain-pemain dengan kualitas dan mentalitas yang luar biasa,” sambung dia.

Menurut dia, hasil positif tersebut tidak terlepas dari persiapan tim yang berjalan baik serta kemampuan para pemain menjalankan instruksi di lapangan.

Runje juga menyoroti pentingnya karakter pemain ketika menghadapi situasi sulit.

Dia mengatakan, kemampuan untuk bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaik merupakan salah satu aspek penting dalam sepak bola.