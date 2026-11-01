Persib Bandung Bantai Isenmulang Kalteng FC 4-0 di Si Jalak Harupat

JawaPos.com - Persib Bandung unggul telak 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Minggu (1/11/2026) sore WIB.

Hasil ini menjadi kemenangan penting bagi Persib. Tambahan tiga poin ini mengatrol posisi Pangeran Biru ke urutan kelima klasemen sementara dengan torehan 16 poin. Persib kini hanya terpaut dua angka dari Persija Jakarta yang memimpin klasemen sementara Super League 2026/2027, dan hanya satu angka dari Dewa United yang berada di posisi kedua.

Pada babak pertama, Persib tampil sangat dominan. Mereka membuka keunggulan pada menit ke-14 melalui tendangan keras Mariano Peralta, setelah memanfaatkan bola pantulan dari Ragnar Oratmangoen. Luka Menalo kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-35 dan kembali mencetak gol pada menit ke-42, menyelesaikan umpan terobosan dari Marc Klok.

Isenmulang Kalteng FC tidak mampu memberikan ancaman berarti kepada gawang Persib, yang terus menekan sepanjang babak pertama dan menutupnya dengan skor 3-0.

Di babak kedua, Isenmulang mencoba tampil lebih agresif, namun kesulitan menembus pertahanan solid Persib. Pangeran Biru tetap mengendalikan permainan, meski belum mencetak gol tambahan hingga menit ke-75.

Persib akhirnya menambah pundi-pundi gol pada menit ke-86 lewat tendangan keras Marc Klok dari luar kotak penalti, yang berawal dari skema sepak pojok. Isenmulang Kalteng FC sempat mendapatkan peluang emas pada menit ke-88, namun tandukan Adilson Silva berhasil ditepis oleh Fitrah Maulana.

Pada akhirnya, Persib Bandung menang telak 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC. Kemenangan ini memperkuat posisi mereka di klasemen sementara Super League.

Susunan Pemain Persib Bandung Vs Isenmulang Kalteng FC