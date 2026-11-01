Luka Menalo Brace, Persib Unggul 3-0 atas Isenmulang Kalteng FC

JawaPos.com - Persib Bandung unggul telak 3-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada babak pertama pertandingan pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/11/2026) sore WIB.

Mariano Peralta Bawa Persib Unggul

Meski tidak didampingi pelatih Igor Tolic dari pinggir lapangan, Persib tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk Pangeran Biru itu bahkan nyaris membuka keran golnya pada menit ke-13, namun sontekan Beckham Putra masih bisa ditangkap kiper Lucas Frigeri.

Berselang semenit, Persib sukses menjebol gawang Isenmulang Kalteng FC lewat tendangan keras Mariano Peralta. Pemain asal Argentina itu mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan bola pantulan dari Ragnar Oratmangoen.

Persib terus menggempur pertahanan Isenmulang Kalteng FC. Marc Klok dan kawan-kawan membuat tim tamu kesulitan untuk mengembangkan permainannya.

Luka Menalo Cetak Brace

Setelah melancarkan serangan demi serangan, Persib akhirnya sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-35 lewat aksi Luka Menalo. Gol tersebut membuat Pangeran Biru semakin percaya diri.