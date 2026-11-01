Dua Pemain Kendal Tornado FC Gabung Timnas U-20, Ini Harapan Stefan Keeltjes

JawaPos.com - Dua pemain muda Kendal Tornado FC, Er Deva Aulia dan Ousmane Maiket, mendapat kesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Antalya, Turki, pada 8-17 November 2026.

Pemanggilan tersebut menjadi kabar baik bagi Kendal Tornado FC. Kedua pemain dinilai mampu menunjukkan performa yang menjanjikan selama membela Laskar Badai Pantura di putaran pertama Pegadaian Championship 2026/2027.

TC di Turki menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-20 untuk menghadapi Piala Asia U-20 2027. Selama menjalani pemusatan latihan, skuad Garuda Muda juga dijadwalkan melakoni pertandingan uji coba melawan Yordania dan Amerika Serikat.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, menyambut positif kesempatan yang didapatkan kedua pemainnya. Ia mengaku bangga karena Er Deva dan Ousmane bisa mendapat kepercayaan untuk bergabung dengan tim nasional.

Menurut Stefan, pemanggilan tersebut juga menjadi bukti bahwa perkembangan pemain selama berada di klub berjalan dengan baik. Kendal Tornado FC turut berperan dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya.

“Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kami, ya. Artinya, kami berhasil mengembangkan mereka selama di klub hingga bisa menampilkan performa terbaik,” kata Stefan, Sabtu (31/10/2026).

Performa kedua pemain memang cukup menonjol dalam delapan pertandingan yang telah dijalani Kendal Tornado FC di Pegadaian Championship 2026/2027.

Ousmane Maiket menjadi salah satu andalan di lini depan Laskar Badai Pantura. Penyerang tersebut sementara tercatat sebagai pencetak gol terbanyak Kendal Tornado FC dengan koleksi empat gol dan satu assist.