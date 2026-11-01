Bukan Cuma BRI Super League, Ini Tantangan Borneo FC Sepanjang Bulan November 2026

PSIM Yogyakarta memburu kemenangan pertama saat menjamu Borneo FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul. (Borneo)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat sepanjang November 2026.
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pesut Etam, terutama dalam menjaga kebugaran pemain di tengah perjalanan antarkota dan jeda pertandingan yang singkat.
Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, menyadari timnya membutuhkan persiapan matang untuk melewati periode tersebut. Selain menjaga kondisi fisik pemain, ia juga ingin memastikan seluruh anggota skuad siap ketika mendapat kesempatan tampil.
Tantangan itu sudah dimulai pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 di Stadion Maguwoharjo, Borneo FC langsung bersiap menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11) sore.
Jadwal yang berdekatan membuat tim pelatih harus cermat mengatur program latihan dan pemulihan. Apalagi, perjalanan antarkota di Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga berpotensi memengaruhi kondisi pemain.
Meski demikian, Mauro tidak ingin situasi tersebut menjadi alasan bagi timnya untuk kehilangan fokus. Pelatih asal Portugal itu justru melihat padatnya jadwal sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan motivasi tinggi.
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"Bulan November akan menjadi masa yang berat bagi kami. Namun di saat yang sama, menurut saya ini justru memotivasi, karena dalam sepak bola, semua orang tentu ingin terus bertanding, bukan?" ujar Mauro.
Ia juga menyoroti faktor perjalanan dan singkatnya waktu pemulihan antarlaga. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia membuat perjalanan menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang harus berpindah kota untuk menjalani pertandingan.
Karena itu, Mauro berupaya memastikan seluruh pemain tetap berada dalam kondisi siap. Ia berharap siapa pun yang mendapat kesempatan bermain bisa memberikan kontribusi maksimal dan membantu tim meraih hasil positif.
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