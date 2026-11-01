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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 1 November 2026 | 21.40 WIB

Misi Revans PSS Sleman! Garudayaksa FC Jadi Ujian Kebangkitan Super Elang Jawa

Garudayaksa FC menghadapi PSS Sleman di Stadion Pakansari, Minggu (1/11/2026), dalam duel dua tim yang memburu poin untuk menjauh dari papan bawah. (PSS) - Image

Garudayaksa FC menghadapi PSS Sleman di Stadion Pakansari, Minggu (1/11/2026), dalam duel dua tim yang memburu poin untuk menjauh dari papan bawah. (PSS)

JawaPos.com - PSS Sleman menghadapi tantangan penting saat bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11) pukul 19.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi Super Elang Jawa untuk bangkit sekaligus membalas kekalahan dari lawan yang sama di final Pegadaian Championship musim lalu.

Tim asuhan Pieter Huistra datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan dua kekalahan beruntun. Setelah takluk 1-2 dari Persik Kediri, PSS kembali kehilangan poin ketika menjamu Borneo FC Samarinda dengan skor serupa.

Hasil tersebut membuat PSS membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Hingga pekan ketujuh, klub asal Sleman itu baru mengumpulkan empat poin dari tujuh pertandingan, dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan lima kekalahan.

PSS kini menempati peringkat ke-15, tepat satu posisi di bawah Garudayaksa FC yang mengoleksi lima poin. Situasi ini membuat pertemuan kedua tim menjadi kesempatan penting bagi keduanya untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Selain mengejar poin, PSS juga membawa misi revans setelah gagal mengangkat trofi Pegadaian Championship 2025/26. Ketika bertemu di partai final, Super Elang Jawa harus mengakui keunggulan Garudayaksa FC melalui adu penalti dengan skor 3-4. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal.

Meski memiliki latar belakang pertemuan yang menarik, Pieter Huistra menilai pertandingan kali ini akan menghadirkan tantangan berbeda. Menurutnya, persaingan di BRI Super League membutuhkan pendekatan permainan yang tidak sama dengan kompetisi kasta kedua.

“Menjadi pertandingan yang menarik karena kedua tim tahun lalu bertanding di laga final Liga 2. Namun tentunya situasi saat ini sudah berbeda. Pertandingan di Super League berbeda dengan Liga 2,” ujar Pieter.

Pelatih asal Belanda itu menjelaskan bahwa aspek taktik memiliki peran lebih besar di kompetisi kasta tertinggi. Kualitas individu saja tidak cukup untuk membawa tim meraih hasil positif karena dibutuhkan kerja sama dan organisasi permainan yang baik.

Editor: Banu Adikara
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