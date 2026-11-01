Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Borneo FC: Pesut Etam Bidik 3 Poin, Tuan Rumah Terancam Merana 

JawaPos.com - Borneo FC diprediksi mengalahkan PSIM Yogyakarta 2-1 pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Bermodal kemenangan atas PSS Sleman, Pesut Etam berpeluang memperpanjang penderitaan tuan rumah yang belum meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan awal musim.

Pertemuan ini mempertemukan dua tim dengan kebutuhan berbeda, tetapi sama-sama mengincar tambahan tiga angka.

PSIM Yogyakarta ingin segera keluar dari tekanan papan bawah, sedangkan Borneo FC memburu kesinambungan hasil positif setelah membawa pulang kemenangan dari markas PSS.

Laskar Mataram menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua hasil imbang dan lima kekalahan.

Koleksi dua poin membuat mereka tertahan di posisi ke-17, sehingga kesempatan bermain di kandang terasa semakin penting untuk dimaksimalkan.

Namun, dukungan suporter saja belum cukup untuk menjamin kebangkitan tuan rumah.

PSIM Yogyakarta juga harus menemukan solusi permainan ketika dua pemain asing, Ze Valente dan Mauro Caballero, tidak bisa diturunkan akibat sanksi.

Mengapa PSIM Yogyakarta Sulit Diunggulkan? PSIM Yogyakarta sulit ditempatkan sebagai favorit karena belum mampu memenangi satu pun dari tujuh pertandingan musim ini.