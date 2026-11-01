Bonek Kangen Era Aji Santoso, Statistik Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya Lebih Baik?

Bernardo Tavares menghadapi tuntutan perbaikan setelah Persebaya Surabaya ditahan Persijap Jepara 1-1, sementara sebagian Bonek merindukan era Aji Santoso. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi tekanan bersama Bernardo Tavares setelah ditahan Persijap Jepara 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026), memunculkan kerinduan sebagian Bonek terhadap era Aji Santoso.
Kekecewaan akibat kehilangan dua poin di kandang itu membuka perbandingan antara daya tarik permainan dan efektivitas hasil dua pelatih tersebut.
Green Force sebenarnya menguasai pertandingan pekan kedelapan Super League 2026/2027 tersebut dengan penguasaan bola 74 persen dan 20 tembakan.
Namun, dominasi itu hanya menghasilkan satu gol penyama kedudukan ketika pertandingan sudah memasuki waktu tambahan.
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Gawang Reza Arya lebih dahulu dibobol pada menit ke-55 sebelum Risto Mitrevski menyelamatkan tuan rumah lewat gol menit ke-90+1.
Hasil tersebut menghentikan momentum kemenangan setelah Persebaya Surabaya sebelumnya menaklukkan Madura United dengan skor 3-1.
Kerinduan sebagian Bonek terhadap Aji Santoso muncul melalui komentar di Instagram resmi Persebaya Surabaya setelah hasil mengecewakan tersebut.
Mereka menyoroti permainan yang dianggap lebih nyaman ditonton pada masa pelatih asal Malang itu.
“Gak ngerti kenapa menurut aku kok lebih cocok coach Aji Santoso ya sing dadi pelatih e,” tulis salah satu Bonek di kolom komentar Instagram resmi Persebaya Surabaya.
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