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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 1 November 2026 | 20.26 WIB

Prediksi Skor Persib Bandung vs Isenmulang FC: Maung Bandung Bidik Kemenangan!

Persib Bandung membidik kemenangan atas Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat. (Persib) - Image

Persib Bandung membidik kemenangan atas Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat. (Persib)

JawaPos.com — Persib Bandung diprediksi menang 2-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Keuntungan bermain di kandang menjadi modal Maung Bandung untuk memburu tiga poin, meski tim tamu datang membawa catatan tiga pertandingan tanpa kekalahan.

Pertemuan ini menghadirkan ujian menarik bagi tuan rumah yang harus bertanding tanpa pelatih kepala Igor Tolic di pinggir lapangan.

Sang juru taktik absen akibat akumulasi kartu kuning, tetapi tetap memegang kendali atas penyusunan strategi dan arahan permainan tim.

Persib perlu menjaga ketenangan sejak awal karena Isenmulang menunjukkan perkembangan dalam mengamankan pertahanan.

Tim asuhan Mundari Karya hanya kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan terakhir, catatan yang membuat peluang kemenangan tuan rumah tetap membutuhkan kerja keras.

Bagaimana Persib Menghadapi Absennya Igor Tolic?

Persib memastikan persiapan menghadapi Isenmulang tetap berjalan lancar meski Igor Tolic tidak bisa mendampingi pemain secara langsung selama pertandingan.

Asisten pelatih Zlatko Runje akan membantu menerjemahkan rencana permainan agar instruksi pelatih kepala tetap tersampaikan kepada seluruh pemain.

Situasi tersebut menuntut komunikasi yang jelas antara staf pelatih dan pemain ketika pertandingan berlangsung.

Editor: Estu Suryowati
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