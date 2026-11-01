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Penulis: Andika Rachmansyah
Minggu, 1 November 2026 | 18.29 WIB

Marc Klok Comeback, Siap Bawa Persib Bungkam Isenmulang Kalteng FC

Kapten Persib Bandung Marc Klok siap menghadapi Isenmulang Kalteng FC. (Persib Bandung) - Image

Kapten Persib Bandung Marc Klok siap menghadapi Isenmulang Kalteng FC. (Persib Bandung)

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, menyatakan kesiapannya menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pertandingan pekan kedelapan Super League 2026/2027. Ia bertekad membawa timnya meraih kemenangan.

Persib bertindak sebagai tuan rumah dalam pertandingan tersebut. Tim berjuluk Pangeran Biru itu akan menjamu Isenmulang Kalteng FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Bagi Klok, ini akan menjadi laga comebacknya. Sebelumnya, pemain berlabel Timnas Indonesia itu absen membela Persib dalam dua pertandingan terakhir.

Klok absen saat Pangeran Biru menghadapi Melbourne Victory karena akumulasi kartu kuning. Sementara pada laga kontra Garudayaksa, ia mendapat kesempatan beristirahat sebagai bagian dari rotasi untuk menjaga kondisi fisiknya.

Kini, Klok mengaku berada dalam kondisi prima dan siap kembali memberikan kontribusi maksimal. Ia juga melihat seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk membantu Persib meraih tiga poin sekaligus memanaskan persaingan papan atas klasemen.

"Persiapan sangat baik. Kemarin akumulasi dan di pertandingan sebelumnya saya istirahat dari beberapa pertandingan beruntun yang saya mainkan," kata Klok, dilansir dari laman resmi Persib, Minggu (1/11/2026).

“Jadi saya sangat siap. Kami punya banyak pemain yang siap. Semua mau main, ingin main, dan kami ingin hasil yang baik di liga supaya tetap di puncak klasemen," lanjutnya.

Persib datang ke pertandingan tersebut dengan kepercayaan diri tinggi. Pangeran Biru meraih kemenangan beruntun dalam dua laga terakhir, yakni atas Garudayaksa (2-1) dan Melbourne Victory (2-0) pada lanjutan Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Klok menegaskan, seluruh pemain Persib ingin melanjutkan tren positif tersebut. Ia pun berharap Bobotoh kembali memenuhi stadion dan memberikan dukungan langsung dalam pertandingan kontra Isenmulang Kalteng FC.

Editor: Edi Yulianto
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