Garudayaksa FC Bidik Tiga Poin, Christian Frydek Siap Hadapi PSS Sleman

JawaPos.com - Garudayaksa FC membidik kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Gelandang Garudayaksa FC, Christian Frydek, optimistis timnya mampu mengamankan tiga poin dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11) malam.

Pemain asal Republik Ceko itu menegaskan bahwa Garudayaksa FC sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Super Elang Jawa. Persiapan selama sepekan terakhir menjadi modal bagi tim tuan rumah untuk memperbaiki hasil pertandingan yang belum sesuai harapan.

Frydek berharap kerja keras selama latihan bisa membuahkan hasil positif di hadapan pendukung sendiri. Menurutnya, target Garudayaksa FC dalam pertandingan ini sudah jelas, yakni meraih kemenangan dan mendapatkan tiga poin.

"Saya percaya kami telah melakukan persiapan dengan sangat baik. Target utama kami untuk pertandingan nanti sudah jelas, yaitu memenangkan pertandingan dan meraih tiga poin," ujar Frydek.

Meski memiliki target tinggi, Garudayaksa FC tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Gelandang asal Serbia, Ognjen Busnic, dipastikan absen karena masih menjalani pemulihan cedera.

Kehilangan Busnic tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Garudayaksa FC. Namun, Frydek percaya pemain yang mendapat kesempatan menggantikan rekannya itu mampu menjalankan tugas dengan baik.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh pemain untuk menghadapi PSS Sleman. Menurut Frydek, siapa pun yang diturunkan harus siap memberikan kontribusi demi membantu tim meraih hasil maksimal.