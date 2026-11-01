Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andika Rachmansyah
Minggu, 1 November 2026 | 15.46 WIB

Prediksi Skor Persib vs Isenmulang Kalteng FC di Super League: Pangeran Biru Berpotensi Pesta Gol

Striker Persib Bandung Balsa Sekulic berseleberasi usai mencetak gol ke gawang Melbourne Victory FC saat laga AFC Champions League Two Grup E di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026). Mereka kini siap menghadapi Isenmulang Kalteng FC. (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung) - Image

Striker Persib Bandung Balsa Sekulic berseleberasi usai mencetak gol ke gawang Melbourne Victory FC saat laga AFC Champions League Two Grup E di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026). Mereka kini siap menghadapi Isenmulang Kalteng FC. (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Isenmulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026/2027. Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - berpeluang besar meraih kemenangan sekaligus pesta gol dalam laga tersebut.

Persib bertindak sebagai tuan rumah. Skuad Pangeran Biru akan menjamu Isenmulang Kalteng FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/11/2026) pukul 15.30 WIB. 

Persib datang ke pertandingan tersebut dengan kepercayaan diri tinggi. Pangeran Biru meraih kemenangan beruntun dalam dua laga terakhir, termasuk saat mengalahkan Melbourne Victory dalam lanjutan Grup AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. 

Kemenangan atas Melbourne Victory membuat Persib belum terkalahkan di kompetisi antarklub Asia tersebut. Pangeran Biru kini memimpin klasemen sementara Grup E dengan sembilan poin dari tiga laga, membuka peluang sangat lebar untuk melaju ke babak perempat final.

Sementara di kompetisi domestik, Persib meraih kemenangan 2-1 atas Garudayaksa pada laga terakhirnya. Kemenangan tersebut sangat penting karena mereka berhasil bangkit ke jalur kemenangan setelah sebelumnya tumbang dari Madura United. 

Persib kini bertekad mempertahankan tren kemenangannya. Pangeran Biru membutuhkan tambahan poin untuk memanaskan persaingan papan atas klasemen sementara Super League 2026/2027. Saat ini, mereka sedang menempati posisi keenam dengan 13 poin dari tujuh laga.

Di sisi lain, Isenmulang Kalteng FC belum menunjukkan performa terbaiknya. Klub promosi itu datang dengan hasil imbang saat menghadapi PSIM Jogja di pertandingan pekan ketujuh.

Tim berjuluk Laskar Tambun Bungai itu masih terjebak di zona degradasi dengan menempati posisi ke-16. Isenmulang Kalteng FC baru mengoleksi tiga poin dari tujuh laga yang dimainkan.

Kini, Isenmulang Kalteng FC harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Tim asuhan Mundari Karya itu menantang Persib, sang juara bertahan. Ditambah, mereka bermain tandang di Stadion Si Jalak Harupat

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Zlatko Runje: Igor Tolic Tetap Kontrol Permainan Persib Meski Tak Ada di Pinggir Lapangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Zlatko Runje: Igor Tolic Tetap Kontrol Permainan Persib Meski Tak Ada di Pinggir Lapangan

Minggu, 1 November 2026 | 15.23 WIB

Marc Klok Kembali, Persib Bandung Optimistis Pertahankan Gelar Juara Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Marc Klok Kembali, Persib Bandung Optimistis Pertahankan Gelar Juara Super League

Minggu, 1 November 2026 | 14.58 WIB

Tanpa Igor Tolic di Pinggir Lapangan, Persib Bandung Percaya Diri Hadapi Isenmulang Kalteng FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Tanpa Igor Tolic di Pinggir Lapangan, Persib Bandung Percaya Diri Hadapi Isenmulang Kalteng FC

Minggu, 1 November 2026 | 14.35 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore