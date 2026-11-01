Prediksi Skor Persib vs Isenmulang Kalteng FC di Super League: Pangeran Biru Berpotensi Pesta Gol

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Isenmulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026/2027. Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - berpeluang besar meraih kemenangan sekaligus pesta gol dalam laga tersebut.

Persib bertindak sebagai tuan rumah. Skuad Pangeran Biru akan menjamu Isenmulang Kalteng FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (1/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Persib datang ke pertandingan tersebut dengan kepercayaan diri tinggi. Pangeran Biru meraih kemenangan beruntun dalam dua laga terakhir, termasuk saat mengalahkan Melbourne Victory dalam lanjutan Grup AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Kemenangan atas Melbourne Victory membuat Persib belum terkalahkan di kompetisi antarklub Asia tersebut. Pangeran Biru kini memimpin klasemen sementara Grup E dengan sembilan poin dari tiga laga, membuka peluang sangat lebar untuk melaju ke babak perempat final.

Sementara di kompetisi domestik, Persib meraih kemenangan 2-1 atas Garudayaksa pada laga terakhirnya. Kemenangan tersebut sangat penting karena mereka berhasil bangkit ke jalur kemenangan setelah sebelumnya tumbang dari Madura United.

Persib kini bertekad mempertahankan tren kemenangannya. Pangeran Biru membutuhkan tambahan poin untuk memanaskan persaingan papan atas klasemen sementara Super League 2026/2027. Saat ini, mereka sedang menempati posisi keenam dengan 13 poin dari tujuh laga.

Di sisi lain, Isenmulang Kalteng FC belum menunjukkan performa terbaiknya. Klub promosi itu datang dengan hasil imbang saat menghadapi PSIM Jogja di pertandingan pekan ketujuh.

Tim berjuluk Laskar Tambun Bungai itu masih terjebak di zona degradasi dengan menempati posisi ke-16. Isenmulang Kalteng FC baru mengoleksi tiga poin dari tujuh laga yang dimainkan.