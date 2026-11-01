Zlatko Runje: Igor Tolic Tetap Kontrol Permainan Persib Meski Tak Ada di Pinggir Lapangan

JawaPos.com – Persib Bandung memastikan kesiapan mereka menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Persib tetap membidik hasil maksimal meski tidak bisa didampingi langsung pelatih kepala Igor Tolic dari area teknis. Pelatih asal tersebut harus menjalani sanksi akibat akumulasi kartu kuning. Namun, kondisi itu tidak menjadi masalah besar bagi persiapan Maung Bandung.

Asisten Pelatih Persib, Zlatko Runje, memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Ia menyebut seluruh pemain dan staf pelatih sudah memahami strategi yang disiapkan untuk menghadapi Isenmulang Kalteng FC.

Menurut Runje, absennya Tolic di pinggir lapangan tidak berarti sang pelatih kehilangan kendali atas tim. Tolic tetap terlibat dalam persiapan dan bertanggung jawab atas arahan taktik yang akan diterapkan.

Tim pelatih yang mendampingi pemain selama pertandingan akan membantu memastikan instruksi tersebut dijalankan dengan baik.

"Setelah pertandingan bagus yang kami lalui sebelumnya, Igor telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dan semuanya berjalan lancar. Dia tetap bersama tim dan mengatur segalanya. Kami akan membantu menerapkan semua idenya kepada tim agar para pemain merasakan ada sosok yang memimpin selama pertandingan," kata Runje dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Sabtu (31/10/2026).

Selain membahas persiapan menghadapi Isenmulang, Runje juga menyampaikan perkembangan positif mengenai kondisi Teja Paku Alam. Penjaga gawang senior Persib itu sudah kembali mengikuti latihan bersama setelah kondisinya membaik dari cedera.