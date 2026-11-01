Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Borneo FC: Laskar Mataram Berburu Kemenangan Perdana

PSIM Yogyakarta siap menghadapi Borneo FC. Laskar Mataram bertekad memperbaiki pertahanan dan efektivitas serangan. (I.League)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta akan menghadapi Borneo FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11/2026). Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Laskar Mataram untuk mengakhiri tren negatif, sementara Pesut Etam datang dengan target membawa pulang tiga poin.
PSIM masih mencari kemenangan pertamanya setelah menjalani tujuh pertandingan musim ini. Hasil yang belum sesuai harapan membuat laga melawan Borneo FC menjadi ujian penting bagi tim asal Jogjakarta tersebut.
Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan, tetapi mereka tetap harus bekerja keras menghadapi lawan yang memiliki modal kemenangan pada pertandingan sebelumnya.
Pada laga terakhir, PSIM bermain imbang tanpa gol melawan Isenmulang Kalteng FC pada Sabtu (24/10/2026). Hasil tersebut setidaknya memberikan tambahan satu poin setelah mereka melewati sejumlah pertandingan dengan hasil kurang memuaskan.
Sebelum bermain imbang, PSIM menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya, Madura United, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Rentetan hasil itu menunjukkan bahwa Laskar Mataram masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga konsistensi permainan dan memaksimalkan peluang di depan gawang.
Salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan perbedaan adalah Nermin Haljeta. Penyerang tersebut memiliki peran penting dalam membangun serangan PSIM. Kemampuannya mencari ruang dan membantu menciptakan peluang dapat menjadi modal bagi tuan rumah untuk membongkar pertahanan Borneo FC.
PSIM juga membutuhkan dukungan dari pemain lain di lini depan. Muhammad Iqbal, Ezequiel Vidal, dan Mauro Caballero berpeluang menjadi bagian penting dalam upaya mencetak gol. Kerja sama antarpemain harus berjalan lebih efektif jika mereka ingin menghentikan catatan tanpa kemenangan tersebut.
Di sisi lain, Borneo FC datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 pada Selasa (27/10/2026). Kemenangan di kandang lawan itu menjadi modal berharga bagi Pesut Etam setelah sebelumnya mengalami dua kekalahan beruntun.
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