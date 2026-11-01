Marc Klok Kembali, Persib Bandung Optimistis Pertahankan Gelar Juara Super League

Marc Klok bisa kembali memperkuat Persib Bandung, dan siap menghadapi Isenmulang Kalteng FC. (Instagram/@marcklok)
JawaPos.com - Marc Klok memastikan dirinya siap kembali memperkuat Persib Bandung saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026), mulai pukul 15.30 WIB.
Kembalinya Klok menjadi kabar positif bagi Persib Bandung yang sedang berusaha menjaga konsistensi di kompetisi domestik. Gelandang bernomor punggung 23 itu sebelumnya absen dalam dua pertandingan dengan alasan berbeda.
Klok tidak tampil ketika Persib Bandung menghadapi Melbourne Victory FC karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Setelah itu, ia mendapat waktu istirahat saat timnya berhadapan dengan Garudayaksa sebagai bagian dari rotasi pemain.
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Setelah melewati periode tersebut, Klok mengaku kondisinya sudah kembali prima. Ia siap memberikan kontribusi maksimal jika dipercaya tampil dalam pertandingan melawan Isenmulang Kalteng FC.
Menurut Klok, persiapan tim berjalan dengan baik. Ia juga melihat banyak pemain berada dalam kondisi siap bertanding dan memiliki keinginan yang sama untuk membawa Persib Bandung meraih kemenangan.
"Persiapan sangat baik. Kemarin akumulasi dan di pertandingan sebelumnya saya istirahat dari beberapa pertandingan beruntun yang saya mainkan. Jadi besok saya sangat siap," ujar Klok dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Sabtu (31/10/2026).
Ia menambahkan, seluruh pemain ingin mendapatkan hasil terbaik di kompetisi domestik. Tambahan tiga poin dibutuhkan agar Persib Bandung bisa mempertahankan posisinya di puncak klasemen.
Selain membahas pertandingan melawan Isenmulang, Klok turut menyinggung pencapaian Persib Bandung di AFC Champions League Two (ACL Two). Menurutnya, kiprah tim di kompetisi Asia menjadi bukti bahwa klub Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di level yang lebih tinggi.
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