Prediksi Skor PSIS Semarang vs Persikad Depok di Championship: Menanti Amukan Mahesa Jenar

JawaPos.com - PSIS Semarang akan menghadapi Persikad Depok pada pekan kedelapan Championship 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (1/11/2026) pukul 15.30 WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Mahesa Jenar memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisi sekaligus memangkas jarak poin dengan pesaingnya di Grup A.

Laga ini diperkirakan berjalan cukup ketat karena kedua tim memiliki kepentingan untuk mengamankan poin. PSIS saat ini mengoleksi 10 poin, sedangkan Persikad berada di atasnya dengan raihan 12 poin. Selisih dua angka membuat kemenangan menjadi target penting bagi tuan rumah jika ingin terus bersaing di papan klasemen.

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PSIS membutuhkan hasil positif setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Dari lima laga terakhir, Mahesa Jenar mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa PSIS masih memiliki peluang untuk bersaing, meski perlu menjaga performa agar tidak kembali kehilangan poin.

Dua kemenangan PSIS dalam periode tersebut diraih ketika menghadapi Persiku Kudus dan Adhyaksa FC Bekasi. Mahesa Jenar menang 3-0 atas Persiku pada 27 September 2026, kemudian mengalahkan Adhyaksa dengan skor tipis 1-0 pada 3 Oktober 2026.

Namun, PSIS gagal melanjutkan tren positif ketika menjamu Persiraja Banda Aceh. Mereka harus menerima kekalahan 1-3 pada 9 Oktober 2026. Setelah itu, PSIS bermain imbang tanpa gol melawan PSGC Ciamis dalam pertandingan tandang pada 17 Oktober 2026.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi PSIS menjelang pertandingan melawan Persikad. Ketajaman lini depan dan kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan akan menjadi faktor penting. Apalagi, bermain di kandang sendiri memberikan kesempatan bagi Mahesa Jenar untuk mengambil inisiatif serangan sejak awal.

Di sisi lain, Persikad Depok juga datang dengan modal yang cukup kompetitif. Tim asal Depok tersebut mengumpulkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Meski mampu meraih beberapa hasil positif, konsistensi masih menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan.