Tanpa Igor Tolic di Pinggir Lapangan, Persib Bandung Percaya Diri Hadapi Isenmulang Kalteng FC

JawaPos.com – Persib Bandung tetap membidik kemenangan saat menjamu Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (1/11/2026), pukul 15.30 WIB.

Persib Bandung harus menjalani pertandingan tanpa kehadiran pelatih kepala Igor Tolic di pinggir lapangan. Ia absen karena menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Meski begitu, situasi tersebut tidak mengubah target Maung Bandung untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Asisten pelatih Persib Bandung, Zlatko Runje, memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan, tim pelatih tetap fokus mematangkan strategi dan memastikan para pemain siap menghadapi pertandingan.

Runje juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak kehilangan fokus. Menurutnya, Persib Bandung perlu memaksimalkan kualitas skuad dan menjalankan permainan sesuai rencana, tanpa mengabaikan kekuatan lawan.

Ia mengakui Isenmulang Kalteng FC memiliki potensi untuk memberikan perlawanan. Karena itu, Persib Bandung tetap harus tampil serius sejak awal pertandingan.

Bagi Runje, bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Dukungan Bobotoh diharapkan bisa menambah motivasi para pemain untuk tampil maksimal.

Ia ingin Persib Bandung menunjukkan permainan terbaik sekaligus menjaga kewibawaan saat tampil di hadapan pendukungnya sendiri.