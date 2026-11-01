Prediksi Skor Persib vs Isenmulang FC di Super League: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Persib Bandung vs Melbourne Victory FC saat laga AFC Champions League Two Grup E di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026). Persib kini fokus hadapi Isenmulang FC. (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menjamu Isenmulang FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (1/11), mulai pukul 15.30 WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Maung Bandung memiliki peluang untuk kembali meraih tiga poin.
Persib datang dengan modal yang cukup baik menjelang pertandingan ini.
Dalam lima laga terakhir, tim asuhan Igor Tolic mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa performa Persib masih cukup kompetitif meskipun mereka belum sepenuhnya konsisten di setiap pertandingan.
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Salah satu modal penting Persib adalah rekor pertandingan kandang. Dari tiga laga yang sudah dimainkan di kandang sendiri, mereka berhasil mengamankan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Persib cukup nyaman ketika bermain di hadapan Bobotoh.
Kondisi itu menjadi keuntungan tersendiri bagi tuan rumah saat menghadapi Isenmulang FC. Dukungan suporter dan pemahaman terhadap kondisi lapangan bisa membantu Persib mengendalikan jalannya pertandingan sejak menit awal.
Meski demikian, Persib tetap perlu menjaga fokus. Jadwal kompetisi yang padat membuat rotasi pemain berpotensi menjadi salah satu pertimbangan tim pelatih. Apalagi, Maung Bandung juga harus membagi perhatian dengan pertandingan di kompetisi Asia.
Kehadiran Marc Klok menjadi salah satu faktor yang patut diperhatikan. Kapten Persib tersebut menyatakan kesiapannya untuk kembali bermain setelah mendapatkan waktu istirahat dari beberapa pertandingan sebelumnya. Kondisi pemain yang lebih segar diharapkan bisa membantu Persib tampil lebih baik.
Persib juga memiliki motivasi tambahan untuk menjaga posisi di papan atas klasemen. Kemenangan di kandang sendiri akan menjadi hasil penting sebelum mereka kembali menjalani agenda di kompetisi Asia. Karena itu, pertandingan melawan Isenmulang FC tidak hanya menjadi kesempatan untuk menambah poin, tetapi juga menjaga momentum positif tim.
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