Prediksi Skor Persib Bandung vs Isenmulang FC: Maung Bandung Terlalu Tangguh di Si Jalak Harupat

JawaPos.com - Persib Bandung menjamu Isenmulang FC di pekan kedelapan Super League. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (1/11) pukul 15.30 WIB.

Persib Bandung dan Isenmulang FC belum pernah bertemu di kompetisi apapun. Itu berarti, laga besok akan menjadi pertemuan pertama mereka.

Menjelang menghadapi Isenmulang FC, Persib mencoba untuk kembali meraih hasil konsisten di Super League.

Dalam lima laga terakhir, mereka meraih tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Meskipun demikian, Persib masih menjaga konsistensi untuk tidak pernah kalah di kandang sendiri.

Dari tiga pertandingan, tim asuhan Igor Tolic meraih dua kemenangan dan satu imbang.

Sementara Isenmulang FC, datang ke Si Jalak Harupat dengan rentetan hasil buruk.

Dalam lima laga terakhir, tim promosi hanya menang satu laga, dua imbang, dan dua kekalahan.