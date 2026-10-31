Persita Kalahkan Persik Kediri 5-1 di Super League

JawaPos.com- Persita Tangerang mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dengan skor telak 5-1 pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur.

Dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu (31/10), Persita unggul melalui dua gol Alexandre Ramalingom, dua gol Pablo Ganet, serta satu gol dari tendangan bebas Ganet yang membentur pagar betis Persik. Sergio Castel mencetak gol balasan tuan rumah.

Dilansir dari Antara, Persita langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit kesembilan melalui Alexandre Ramalingom yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Persik.

Tim tamu menggandakan keunggulan melalui gol kedua Ramalingom pada menit ke-45+3 sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-0.

Memasuki babak kedua, Persita tetap mengendalikan permainan dan memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-48.

Gol tersebut bermula dari tendangan bebas Pablo Ganet yang membentur pagar betis Persik sebelum bola berubah arah dan masuk ke gawang Husna Al Malik.

Persita kembali menambah keunggulan pada menit ke-76 melalui Ganet sehingga kedudukan berubah menjadi 4-0.

Persik sempat memperkecil ketertinggalan melalui tendangan keras kaki kiri Sergio Castel dari luar kotak penalti pada menit ke-79.