Dony Tri Kartu Merah, Taisei Marukawa Bawa Dewa United Bungkam Persija

JawaPos.com - Dewa United bungkam 10 pemain Persija Jakarta dengan skor tipis 2-1 pada pertandingan pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Laga tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Sabtu (31/10) malam WIB.

Persija Masih Pimpin Klasemen Sementara Super League Kekalahan ini jelas menjadi hasil pahit bagi Persija, sekaligus menghentikan tren dua kemenangan beruntun mereka.

Kendati demikian, mereka masih tetap memimpin papan klasemen sementara Super League dengan koleksi 18 poin.

Namun kini, situasi papan atas klasemen sangat panas.

Dewa United berhasil menempel ketat Persija dengan mengemas 17 poin di posisi kedua.

Kemudian peringkat ketiga dan keempat dihuni Bali United dan Madura United yang sama-sama mengoleksi 16 poin.

Dewa United dan Persija Sama Kuat di Babak Pertama Meski bermain sebagai tim tamu, Persija tampil sangat menyengat sejak menit awal.