Dony Tri Kartu Merah, Taisei Marukawa Bawa Dewa United Bungkam Persija

Dewa United bekuk Persija Jakarta 2-1 pada laga BRI Super League 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United bungkam 10 pemain Persija Jakarta dengan skor tipis 2-1 pada pertandingan pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Laga tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Sabtu (31/10) malam WIB.
Kekalahan ini jelas menjadi hasil pahit bagi Persija, sekaligus menghentikan tren dua kemenangan beruntun mereka.
Kendati demikian, mereka masih tetap memimpin papan klasemen sementara Super League dengan koleksi 18 poin.
Namun kini, situasi papan atas klasemen sangat panas.
Dewa United berhasil menempel ketat Persija dengan mengemas 17 poin di posisi kedua.
Kemudian peringkat ketiga dan keempat dihuni Bali United dan Madura United yang sama-sama mengoleksi 16 poin.
Meski bermain sebagai tim tamu, Persija tampil sangat menyengat sejak menit awal.
Alhasil, tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-4 lewat kaki Rayhan Hannan.
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Jawa Pos
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