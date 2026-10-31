Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andika Rachmansyah
Minggu, 1 November 2026 | 04.18 WIB

Dony Tri Kartu Merah, Taisei Marukawa Bawa Dewa United Bungkam Persija

Dewa United bekuk Persija Jakarta 2-1 pada laga BRI Super League 2026/27. (Istimewa) - Image

Dewa United bekuk Persija Jakarta 2-1 pada laga BRI Super League 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Dewa United bungkam 10 pemain Persija Jakarta dengan skor tipis 2-1 pada pertandingan pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Laga tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Sabtu (31/10) malam WIB. 

Persija Masih Pimpin Klasemen Sementara Super League

Kekalahan ini jelas menjadi hasil pahit bagi Persija, sekaligus menghentikan tren dua kemenangan beruntun mereka.

Kendati demikian, mereka masih tetap memimpin papan klasemen sementara Super League dengan koleksi 18 poin. 

Namun kini, situasi papan atas klasemen sangat panas.

Dewa United berhasil menempel ketat Persija dengan mengemas 17 poin di posisi kedua.

Kemudian peringkat ketiga dan keempat dihuni Bali United dan Madura United yang sama-sama mengoleksi 16 poin. 

Dewa United dan Persija Sama Kuat di Babak Pertama

Meski bermain sebagai tim tamu, Persija tampil sangat menyengat sejak menit awal.

Alhasil, tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-4 lewat kaki Rayhan Hannan. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persija Terusir dari SUGBK, Shin Tae-yong Minta Lapangan JIS Diperbaiki - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Terusir dari SUGBK, Shin Tae-yong Minta Lapangan JIS Diperbaiki

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Persija Jakarta vs Dewa United, Shin Tae-yong Siapkan Strategi Tanpa Denis Kolinger - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta vs Dewa United, Shin Tae-yong Siapkan Strategi Tanpa Denis Kolinger

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.33 WIB

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Dewa United, Alexander Jeremejeff Jadi Ancaman Banten Warriors - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Dewa United, Alexander Jeremejeff Jadi Ancaman Banten Warriors

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14.37 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore