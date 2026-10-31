Bali United Kalahkan Arema FC 3-1 Diwarnai 2 Kartu Merah di Stadion Kanjuruhan

Bali United mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1. (Dok. BU) JawaPos.com - Bali United membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 3-1.

Dilansir dari Antara, Pertandingan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 itu digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu (31/10), tiga gol Bali United dicetak Marko Dugandzic, Irfan Jaya, dan Teppei Yachida, sedangkan gol balasan Arema FC disumbangkan Careca.

Pertandingan tersebut juga diwarnai dua kartu merah bagi pemain Arema FC, yakni Alfeandra Dewangga dan Julian Guevara, sehingga tuan rumah mengakhiri laga dengan sembilan pemain.

Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil berimbang dan saling berupaya membangun serangan untuk membuka keunggulan.

Arema FC yang bertindak sebagai tuan rumah beberapa kali mengambil inisiatif menyerang melalui sektor tengah dan kedua sayap.

Sementara itu, Bali United menerapkan permainan disiplin dengan mengandalkan serangan balik cepat untuk menembus pertahanan tuan rumah.

Strategi tersebut membuahkan hasil ketika Marko Dugandzic membawa Bali United unggul 1-0 pada menit ke-40.

Menjelang turun minum, Irfan Jaya menggandakan keunggulan tim tamu melalui gol pada menit ke-45.