Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Minggu, 1 November 2026 | 01.09 WIB

Tavares Janji Bawa Persebaya kembalj ke Jalur Kemenangan

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (ketiga kiri) saat menemui suporter Bonek dan Bonita setelah pertandingan melawan Persijap pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion GBT Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026) malam. (ANTARA/Rizal Hanafi) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (ketiga kiri) saat menemui suporter Bonek dan Bonita setelah pertandingan melawan Persijap pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion GBT Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026) malam. (ANTARA/Rizal Hanafi)

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menemui para pendukung Persebaya.

Ketika itu, eks pelatih PSM Makassar berjanji kepada Bonek dan Bonita bahwa timnya akan terus berjuang dan bekerja keras untuk meraih hasil positif setelah diimbangi 1-1 oleh Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam.

"Saya menghormati kalian dan meminta kalian juga menghormati kami. Kalian berhak kecewa kepada kami, kecewa kepada saya, dan saya memahami hal tersebut. Namun, hormati kami karena yang bisa saya janjikan kepada kalian adalah perjuangan keras dan kami akan terus berjuang," kata Tavares.

Tavares menemui Bonek dan Bonita yang meminta pertanggungjawaban tim sebelum meninggalkan stadion setelah  pertandingan melawan Persijap.

Pelatih asal Portugal itu menyatakan seluruh elemen tim kecewa karena gagal menang di hadapan pendukung sendiri.

"Saat ini, tidak ada yang lebih frustrasi daripada kami. Apakah kalian pikir kami bermain seperti ini karena kami menginginkannya. Kami ingin menang. Tidak ada yang lebih ingin menang dari pada kami," tuturnya.

Dia memahami suporter berhak menyampaikan kekecewaan terhadap hasil pertandingan, tetapi meminta mereka tetap menghormati tim.

Ia menegaskan perjuangan keras menjadi komitmen yang akan terus ditunjukkan para pemain untuk memperbaiki hasil pada pertandingan berikutnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Dewa United vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Berbagi Poin Lawan Banten Warriors - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Dewa United vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Berbagi Poin Lawan Banten Warriors

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 07.03 WIB

Madura United Evaluasi Kekalahan dari Persebaya, Ilhamsyah Targetkan Curi Poin di Kandang PSM - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Evaluasi Kekalahan dari Persebaya, Ilhamsyah Targetkan Curi Poin di Kandang PSM

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06.18 WIB

Madura United Bidik Kemenangan di Kandang PSM Makassar, Jose Gomes Siapkan Strategi Khusus - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Bidik Kemenangan di Kandang PSM Makassar, Jose Gomes Siapkan Strategi Khusus

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06.10 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore