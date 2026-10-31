Tavares Janji Bawa Persebaya kembalj ke Jalur Kemenangan

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (ketiga kiri) saat menemui suporter Bonek dan Bonita setelah pertandingan melawan Persijap pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion GBT Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026) malam. (ANTARA/Rizal Hanafi)
JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menemui para pendukung Persebaya.
Ketika itu, eks pelatih PSM Makassar berjanji kepada Bonek dan Bonita bahwa timnya akan terus berjuang dan bekerja keras untuk meraih hasil positif setelah diimbangi 1-1 oleh Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam.
"Saya menghormati kalian dan meminta kalian juga menghormati kami. Kalian berhak kecewa kepada kami, kecewa kepada saya, dan saya memahami hal tersebut. Namun, hormati kami karena yang bisa saya janjikan kepada kalian adalah perjuangan keras dan kami akan terus berjuang," kata Tavares.
Tavares menemui Bonek dan Bonita yang meminta pertanggungjawaban tim sebelum meninggalkan stadion setelah pertandingan melawan Persijap.
Pelatih asal Portugal itu menyatakan seluruh elemen tim kecewa karena gagal menang di hadapan pendukung sendiri.
"Saat ini, tidak ada yang lebih frustrasi daripada kami. Apakah kalian pikir kami bermain seperti ini karena kami menginginkannya. Kami ingin menang. Tidak ada yang lebih ingin menang dari pada kami," tuturnya.
Dia memahami suporter berhak menyampaikan kekecewaan terhadap hasil pertandingan, tetapi meminta mereka tetap menghormati tim.
Ia menegaskan perjuangan keras menjadi komitmen yang akan terus ditunjukkan para pemain untuk memperbaiki hasil pada pertandingan berikutnya.
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