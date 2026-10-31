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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22.32 WIB

Persebaya Surabaya Kuasai Bola 74 Persen Tapi Gagal Menang, Tavares Minta Maaf

Pesepak bola Persebaya Surabaya Miguel Pereira saat berebut bola dengan pemain Persijap Jepara pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Pesepak bola Persebaya Surabaya Miguel Pereira saat berebut bola dengan pemain Persijap Jepara pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta maaf kepada suporter setelah timnya ditahan Persijap Jepara 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10/2026), meski menguasai bola hingga 74 persen.

Hasil pekan kedelapan Super League 2026/2027 itu menggagalkan upaya Green Force melanjutkan kemenangan sekaligus membuat mereka kehilangan dua poin di kandang.

Persebaya Surabaya bahkan membutuhkan gol Risto Mitrevski pada menit ke-90+1 untuk menghindari kekalahan di hadapan pendukung sendiri.

Sebelumnya, gawang yang dikawal Reza Arya lebih dulu dibobol Persijap pada menit ke-55 sehingga tuan rumah harus mengejar ketertinggalan.

Gol pada pengujung pertandingan memang menyelamatkan satu poin, tetapi belum mampu menghapus kekecewaan Tavares.

Pelatih asal Portugal tersebut datang dengan target kemenangan setelah Green Force menaklukkan Madura United 3-1 pada pertandingan sebelumnya.

Mengapa Tavares Kecewa meski Terhindar dari Kekalahan?

Bernardo Tavares kecewa karena hasil imbang melawan Persijap Jepara membuat Persebaya Surabaya gagal memenuhi target kemenangan.

Tambahan satu poin terasa kurang bagi pelatih yang ingin timnya menjaga momentum positif di kompetisi.

“Kami sudah berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Garudayaksa dan Madura United, tetapi sekarang gagal mendapatkan hasil yang sama saat melawan Persijap. Hasil ini tentu jauh dari harapan saya,” ucap Coach Tavares.

Editor: Edi Yulianto
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