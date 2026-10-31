Persebaya Surabaya Kuasai Bola 74 Persen Tapi Gagal Menang, Tavares Minta Maaf

Pesepak bola Persebaya Surabaya Miguel Pereira saat berebut bola dengan pemain Persijap Jepara pada pertandingan Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta maaf kepada suporter setelah timnya ditahan Persijap Jepara 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10/2026), meski menguasai bola hingga 74 persen.
Hasil pekan kedelapan Super League 2026/2027 itu menggagalkan upaya Green Force melanjutkan kemenangan sekaligus membuat mereka kehilangan dua poin di kandang.
Persebaya Surabaya bahkan membutuhkan gol Risto Mitrevski pada menit ke-90+1 untuk menghindari kekalahan di hadapan pendukung sendiri.
Sebelumnya, gawang yang dikawal Reza Arya lebih dulu dibobol Persijap pada menit ke-55 sehingga tuan rumah harus mengejar ketertinggalan.
Gol pada pengujung pertandingan memang menyelamatkan satu poin, tetapi belum mampu menghapus kekecewaan Tavares.
Pelatih asal Portugal tersebut datang dengan target kemenangan setelah Green Force menaklukkan Madura United 3-1 pada pertandingan sebelumnya.
Bernardo Tavares kecewa karena hasil imbang melawan Persijap Jepara membuat Persebaya Surabaya gagal memenuhi target kemenangan.
Baca Juga:Madura United Evaluasi Kekalahan dari Persebaya, Ilhamsyah Targetkan Curi Poin di Kandang PSM
Tambahan satu poin terasa kurang bagi pelatih yang ingin timnya menjaga momentum positif di kompetisi.
“Kami sudah berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Garudayaksa dan Madura United, tetapi sekarang gagal mendapatkan hasil yang sama saat melawan Persijap. Hasil ini tentu jauh dari harapan saya,” ucap Coach Tavares.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022