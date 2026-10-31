Persebaya Surabaya Kuasai Bola 74 Persen Tapi Gagal Menang, Tavares Minta Maaf

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta maaf kepada suporter setelah timnya ditahan Persijap Jepara 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10/2026), meski menguasai bola hingga 74 persen.

Hasil pekan kedelapan Super League 2026/2027 itu menggagalkan upaya Green Force melanjutkan kemenangan sekaligus membuat mereka kehilangan dua poin di kandang.

Persebaya Surabaya bahkan membutuhkan gol Risto Mitrevski pada menit ke-90+1 untuk menghindari kekalahan di hadapan pendukung sendiri.

Sebelumnya, gawang yang dikawal Reza Arya lebih dulu dibobol Persijap pada menit ke-55 sehingga tuan rumah harus mengejar ketertinggalan.

Gol pada pengujung pertandingan memang menyelamatkan satu poin, tetapi belum mampu menghapus kekecewaan Tavares.

Pelatih asal Portugal tersebut datang dengan target kemenangan setelah Green Force menaklukkan Madura United 3-1 pada pertandingan sebelumnya.

Mengapa Tavares Kecewa meski Terhindar dari Kekalahan? Bernardo Tavares kecewa karena hasil imbang melawan Persijap Jepara membuat Persebaya Surabaya gagal memenuhi target kemenangan.

Tambahan satu poin terasa kurang bagi pelatih yang ingin timnya menjaga momentum positif di kompetisi.