Prediksi Skor Deltras FC vs Dejan FC di Championship: The Lobster Diunggulkan Menang

Deltras FC siap menghadapi Dejan FC dalam lanjutan pertandingan Championship 2026/2027. (Deltras)
JawaPos.com - Deltras FC diprediksi kemenangan saat menjamu Dejan FC pada pekan kedelapan Championship 2026/2027.
Bermain di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (31/10/2026) pukul 19.00 WIB, The Lobster berpeluang mengamankan tiga poin dengan prediksi skor 2-1.
Deltras FC memiliki modal cukup baik untuk menghadapi pertandingan ini. Tim asal Sidoarjo tersebut masih berada di puncak klasemen sementara Grup B dengan koleksi 15 poin. Posisi tersebut membuat mereka perlu menjaga konsistensi agar tidak kehilangan tempat dari kejaran para pesaing.
Meski demikian, performa Deltras dalam beberapa pertandingan terakhir masih menyisakan pekerjaan rumah. Mereka tercatat meraih tiga hasil imbang secara beruntun, masing-masing dengan skor 2-2, 3-3, dan 1-1.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini serang Deltras masih mampu menciptakan peluang dan mencetak gol. Namun, mereka juga perlu memperbaiki pertahanan agar tidak terlalu mudah kebobolan ketika menghadapi tekanan lawan.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Deltras untuk kembali ke jalur kemenangan. Tambahan tiga poin akan membantu mereka mempertahankan posisi teratas sekaligus menjaga jarak dengan pesaing di papan atas Grup B.
Nama Aulia Rahman dan Wigi Pratama menjadi pemain yang patut diperhatikan dalam upaya Deltras membongkar pertahanan lawan. Ketajaman lini depan akan sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan peluang yang tercipta sepanjang pertandingan.
Di sisi lain, Dejan FC datang dengan situasi yang tidak mudah. Tim yang juga dikenal sebagai de Red FC tersebut masih menempati peringkat kedelapan dengan koleksi enam poin.
Menghadapi pemuncak klasemen di kandangnya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Aji Santoso. Apalagi, Dejan FC dikabarkan kehilangan dua pemain penting menjelang pertandingan ini. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022