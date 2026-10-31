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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.05 WIB

Prediksi Skor Deltras FC vs Dejan FC di Championship: The Lobster Diunggulkan Menang

Deltras FC siap menghadapi Dejan FC dalam lanjutan pertandingan Championship 2026/2027. (Deltras) - Image

Deltras FC siap menghadapi Dejan FC dalam lanjutan pertandingan Championship 2026/2027. (Deltras)

JawaPos.com - Deltras FC diprediksi kemenangan saat menjamu Dejan FC pada pekan kedelapan Championship 2026/2027.

Bermain di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (31/10/2026) pukul 19.00 WIB, The Lobster berpeluang mengamankan tiga poin dengan prediksi skor 2-1.

Deltras FC memiliki modal cukup baik untuk menghadapi pertandingan ini. Tim asal Sidoarjo tersebut masih berada di puncak klasemen sementara Grup B dengan koleksi 15 poin. Posisi tersebut membuat mereka perlu menjaga konsistensi agar tidak kehilangan tempat dari kejaran para pesaing.

Meski demikian, performa Deltras dalam beberapa pertandingan terakhir masih menyisakan pekerjaan rumah. Mereka tercatat meraih tiga hasil imbang secara beruntun, masing-masing dengan skor 2-2, 3-3, dan 1-1.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini serang Deltras masih mampu menciptakan peluang dan mencetak gol. Namun, mereka juga perlu memperbaiki pertahanan agar tidak terlalu mudah kebobolan ketika menghadapi tekanan lawan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Deltras untuk kembali ke jalur kemenangan. Tambahan tiga poin akan membantu mereka mempertahankan posisi teratas sekaligus menjaga jarak dengan pesaing di papan atas Grup B.

Nama Aulia Rahman dan Wigi Pratama menjadi pemain yang patut diperhatikan dalam upaya Deltras membongkar pertahanan lawan. Ketajaman lini depan akan sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan peluang yang tercipta sepanjang pertandingan.

Di sisi lain, Dejan FC datang dengan situasi yang tidak mudah. Tim yang juga dikenal sebagai de Red FC tersebut masih menempati peringkat kedelapan dengan koleksi enam poin.

Menghadapi pemuncak klasemen di kandangnya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Aji Santoso. Apalagi, Dejan FC dikabarkan kehilangan dua pemain penting menjelang pertandingan ini. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan mereka.

Editor: Edi Yulianto
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