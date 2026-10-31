Prediksi Skor Persela vs Persipura: Mutiara Hitam Targetkan Curi Poin di Surajaya

JawaPos.com - Persela Lamongan akan menghadapi Persipura Jayapura pada pekan kedelapan Championship 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (31/10/2026) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melanjutkan persaingan sekaligus memperbaiki posisi di kompetisi.

Persela Lamongan menghadapi pertandingan ini dengan modal yang belum sepenuhnya meyakinkan. Laskar Joko Tingkir belum mampu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.

Mereka harus bekerja lebih keras untuk kembali mendapatkan hasil positif, terlebih kali ini menghadapi Persipura yang sedang menunjukkan peningkatan performa.

Dalam tiga laga terakhir, Persela mencatatkan dua hasil imbang dan satu kekalahan. Mereka bermain 1-1 saat menghadapi Deltras FC pada 11 Oktober 2026. Setelah itu, Persela kalah tipis 0-1 dari RANS FC pada 17 Oktober 2026.

Hasil kurang memuaskan kembali didapat ketika menjamu De Red FC pada 25 Oktober 2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persela hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Hasil tersebut membuat pertandingan melawan Persipura menjadi kesempatan penting untuk kembali ke jalur kemenangan.

Namun, Persipura Jayapura datang dengan kondisi yang berbeda. Mutiara Hitam berhasil bangkit setelah mengalami kekalahan 1-3 dari Deltras FC pada 9 Oktober 2026. Mereka kemudian menunjukkan ketajaman lini depan ketika menghadapi PSBS Biak pada 17 Oktober 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Persipura tampil dominan dan meraih kemenangan telak 6-1. Performa positif itu berlanjut saat mereka menjamu Persiba Balikpapan pada 23 Oktober 2026. Persipura kembali meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 5-1.