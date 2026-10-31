Prediksi Skor Adhyaksa Bekasi City vs PSPS Pekanbaru: Misi Askar Bertuah Pertahankan Puncak Klasemen

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru bersiap menghadapi tantangan Adhyaksa Bekasi City pada pekan kedelapan Championship 2026/2027. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Askar Bertuah untuk kembali meraih tiga poin sekaligus mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen sementara Grup A.

Duel Adhyaksa Bekasi City vs PSPS Pekanbaru dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (31/10/2026), pukul 15.30 WIB. Pertandingan tersebut dimajukan dari jadwal semula pada Minggu (1/11/2026) karena PSPS akan menjalani laga penting di League Cup pada 3 November mendatang.

PSPS datang dengan modal yang cukup baik setelah mengumpulkan 18 poin dari tujuh pertandingan. Raihan tersebut menempatkan tim asal Pekanbaru itu di posisi teratas klasemen sementara Grup A, unggul empat poin dari PSMS Medan yang berada di peringkat kedua.

Keunggulan tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Namun, mereka tetap membutuhkan hasil maksimal agar jarak dengan para pesaing tidak semakin menipis.

Persaingan di Grup A musim ini terbilang ketat. Setiap tim memiliki peluang untuk memberikan kejutan, termasuk klub-klub yang berada di papan tengah maupun bawah. Karena itu, PSPS tidak bisa menganggap remeh Adhyaksa Bekasi City meski memiliki posisi lebih baik di klasemen.

Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, telah menyiapkan timnya untuk menghadapi pertandingan tersebut. Ia menilai Adhyaksa Bekasi City sebagai lawan yang memiliki permainan bagus dan organisasi tim yang solid.

Kondisi itu membuat PSPS perlu tampil disiplin sejak awal pertandingan. Selain menjaga keseimbangan permainan, para pemain juga harus mampu memanfaatkan peluang yang didapat untuk mengamankan kemenangan.

Akhyar juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan diri tanpa kehilangan fokus. Menurutnya, seluruh pertandingan di kompetisi ini harus dijalani dengan keseriusan yang sama, terlepas dari posisi lawan di klasemen.