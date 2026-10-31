Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15.40 WIB

Prediksi Skor Adhyaksa Bekasi City vs PSPS Pekanbaru: Misi Askar Bertuah Pertahankan Puncak Klasemen

PSPS Pekanbaru menghadapi Persikad Depok dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Championship 2026/2027 Grup A. (Instagram/@pspsriau) - Image

PSPS Pekanbaru menghadapi Persikad Depok dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Championship 2026/2027 Grup A. (Instagram/@pspsriau)

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru bersiap menghadapi tantangan Adhyaksa Bekasi City pada pekan kedelapan Championship 2026/2027. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Askar Bertuah untuk kembali meraih tiga poin sekaligus mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen sementara Grup A.

Duel Adhyaksa Bekasi City vs PSPS Pekanbaru dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (31/10/2026), pukul 15.30 WIB. Pertandingan tersebut dimajukan dari jadwal semula pada Minggu (1/11/2026) karena PSPS akan menjalani laga penting di League Cup pada 3 November mendatang.

PSPS datang dengan modal yang cukup baik setelah mengumpulkan 18 poin dari tujuh pertandingan. Raihan tersebut menempatkan tim asal Pekanbaru itu di posisi teratas klasemen sementara Grup A, unggul empat poin dari PSMS Medan yang berada di peringkat kedua.

Keunggulan tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Namun, mereka tetap membutuhkan hasil maksimal agar jarak dengan para pesaing tidak semakin menipis.

Persaingan di Grup A musim ini terbilang ketat. Setiap tim memiliki peluang untuk memberikan kejutan, termasuk klub-klub yang berada di papan tengah maupun bawah. Karena itu, PSPS tidak bisa menganggap remeh Adhyaksa Bekasi City meski memiliki posisi lebih baik di klasemen.

Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, telah menyiapkan timnya untuk menghadapi pertandingan tersebut. Ia menilai Adhyaksa Bekasi City sebagai lawan yang memiliki permainan bagus dan organisasi tim yang solid.

Kondisi itu membuat PSPS perlu tampil disiplin sejak awal pertandingan. Selain menjaga keseimbangan permainan, para pemain juga harus mampu memanfaatkan peluang yang didapat untuk mengamankan kemenangan.

Akhyar juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan diri tanpa kehilangan fokus. Menurutnya, seluruh pertandingan di kompetisi ini harus dijalani dengan keseriusan yang sama, terlepas dari posisi lawan di klasemen.

Pendekatan tersebut diperlukan agar PSPS tetap konsisten dalam perburuan poin. Keunggulan di papan klasemen tidak akan banyak berarti apabila tim kehilangan konsentrasi dan gagal mendapatkan hasil positif dalam pertandingan berikutnya.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PSPS Pekanbaru Incar Kemenangan Ketujuh, Adhyaksa FC Jadi Ujian Berikutnya - Image
Sepak Bola Indonesia

PSPS Pekanbaru Incar Kemenangan Ketujuh, Adhyaksa FC Jadi Ujian Berikutnya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.44 WIB

7 Laga 7 Gol, Antonio Gamaroni Jadi Andalan PSPS Pekanbaru - Image
Sepak Bola Indonesia

7 Laga 7 Gol, Antonio Gamaroni Jadi Andalan PSPS Pekanbaru

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12.44 WIB

PSPS Pekanbaru Terus Melaju, Enam Kemenangan Beruntun di Pegadaian Championship 2026/27 - Image
Sepak Bola Indonesia

PSPS Pekanbaru Terus Melaju, Enam Kemenangan Beruntun di Pegadaian Championship 2026/27

Selasa, 27 Oktober 2026 | 08.10 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore