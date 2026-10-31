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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15.18 WIB

Prediksi Skor Persik Kediri vs Persita Tangerang: Macan Putih Incar Kemenangan di Kandang

Persik Kediri berambisi meraih poin penuh saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Brawijaya, Sabtu (31/10). (Istimewa) - Image

Persik Kediri berambisi meraih poin penuh saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Brawijaya, Sabtu (31/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Persik Kediri akan menjamu Persita Tangerang pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Sabtu (31/10/2026).

Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi Macan Putih untuk kembali meraih poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri.

Persik datang ke laga ini setelah kalah 1-2 dari Persija Jakarta pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut cukup mengecewakan karena tim asuhan Marcos Reina sempat unggul lebih dahulu sebelum akhirnya gagal mempertahankan keunggulan.

Persoalan penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah bagi Persik. Dari tujuh pertandingan yang telah dimainkan, mereka baru mengoleksi delapan gol. Catatan tersebut menunjukkan bahwa peluang yang tercipta belum sepenuhnya mampu dimaksimalkan menjadi gol.

Marcos Reina pun berupaya membenahi efektivitas lini depan dalam sesi latihan. Ketajaman para penyerang akan sangat dibutuhkan ketika menghadapi Persita yang sejauh ini mampu menunjukkan konsistensi sepanjang kompetisi.

Ernesto Gomez, Jose Enrique, dan Eduardo Barbosa diperkirakan menjadi pilihan untuk mengisi lini serang Persik. Ketiganya diharapkan bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik agar tuan rumah tidak kembali kehilangan poin.

Di sisi lain, Persita Tangerang datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim besutan Carlos Pena tersebut menjadi satu-satunya peserta Super League 2026/2027 yang belum menelan kekalahan hingga menjelang pekan kedelapan.

Persita juga memiliki catatan hasil yang cukup menjanjikan. Mereka berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-2 pada 17 Oktober 2026 sebelum bermain imbang 1-1 melawan Bali United pada pertandingan berikutnya.

Mentalitas hingga menit akhir menjadi salah satu kekuatan Persita musim ini. Mereka mampu memberikan perlawanan dan beberapa kali mencetak gol pada penghujung pertandingan. Situasi tersebut tentu menjadi perhatian bagi Persik yang masih perlu memperbaiki konsistensi pertahanan.

Editor: Edi Yulianto
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