Prediksi Skor Arema FC vs Bali United di Super League: Ambisi Tuan Rumah Mengalahkan Serdadu Tridatu

Pemain Dewa United Ivar Jenner (kiri) saat lawan Arema FC. Singo Edan berambisi mengalahkan Bali United di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (31/10). (Istimewa) JawaPos.com - Arema FC akan menjamu Bali United pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (31/10/2026).

Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi Singo Edan untuk melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan besar pada laga sebelumnya.

Arema FC datang dengan modal kemenangan 4-0 atas Dewa United pada Minggu (25/10/2026). Hasil tersebut menjadi angin segar bagi tim asal Malang itu setelah melewati periode sulit tanpa kemenangan dalam lima pertandingan beruntun.

Kemenangan tersebut juga menjadi awal yang menjanjikan bagi Andre Caldas yang kini bertugas sebagai pelatih caretaker.

Sebelum mengalahkan Dewa United, Arema FC sempat mengalami kekalahan telak 1-5 dari Persija Jakarta pada 21 Oktober. Mereka juga tumbang 1-3 ketika menghadapi Garudayaksa FC, serta bermain imbang 2-2 melawan Bhayangkara FC. Hasil-hasil itu memperlihatkan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Singo Edan.

Kemenangan empat gol atas Dewa United diharapkan menjadi titik balik bagi Arema FC. Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri, terlebih mereka membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Andre Caldas masih akan memimpin Arema FC dalam pertandingan ini. Pelatih asal Brasil tersebut diperkirakan kembali mengandalkan permainan menyerang dengan memaksimalkan kecepatan pemain depan. Namun, Arema FC tetap perlu memperhatikan keseimbangan permainan agar tidak mudah memberikan ruang bagi lawan.