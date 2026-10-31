Prediksi Skor PSM Makassar vs Madura United: Juku Eja Incar Tiga Poin di Kandang

PSM Makassar siap menyambut Madura United pada pekan kedelapan Super League 2026/2027. (PSM)
JawaPos.com - PSM Makassar akan menjamu Madura United pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Sabtu (31/10/2026), pukul 15.30 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah gagal meraih hasil maksimal pada pertandingan sebelumnya.
PSM Makassar datang dengan modal hasil imbang tanpa gol saat bertandang ke markas Bhayangkara FC pada 26 Oktober 2026. Sementara itu, Madura United harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya dengan skor 1-3 di Stadion Gelora Bung Tomo.
Hasil tersebut membuat pertandingan di Parepare menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur kemenangan. PSM memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Madura United berusaha memperbaiki performa setelah menelan kekalahan dari Persebaya.
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Tim asuhan Darije Kalezic punya catatan cukup baik ketika bermain di kandang musim ini. Dari tiga pertandingan yang telah dijalani, PSM belum pernah menelan kekalahan. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Persita Tangerang dan 3-3 saat menghadapi Arema FC, sebelum mengalahkan Persebaya dengan skor 1-0.
Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Juku Eja untuk menghadapi Madura United. Meski demikian, lini pertahanan PSM tetap perlu mendapat perhatian. Hasil imbang dengan skor besar saat melawan Persita dan Arema menunjukkan bahwa mereka masih perlu menjaga konsistensi sepanjang pertandingan.
Dalam dua laga terakhir, PSM menunjukkan perkembangan positif. Mereka berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor tipis sebelum bermain imbang melawan Bhayangkara FC. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa PSM mampu menjaga persaingan, meski masih membutuhkan peningkatan dalam penyelesaian akhir.
Namun, PSM tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Sergio Aguero dan Luka Cumic dipastikan absen karena cedera. Kehilangan Aguero menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan Kalezic, terutama dalam menjaga aliran bola dan keseimbangan permainan di lini tengah.
Pelatih asal Belanda itu perlu mencari komposisi yang tepat agar permainan PSM tetap berjalan efektif. Peran Stefan Jevtoski dan Navarone Foor diperkirakan penting untuk mengatur tempo sekaligus membantu tim membangun serangan.
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