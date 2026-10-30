Madura United Evaluasi Kekalahan dari Persebaya, Ilhamsyah Targetkan Curi Poin di Kandang PSM

JawaPos.com - Madura United FC bertekad mengembalikan karakter permainan saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Gelandang Laskar Sape Kerrab Ilhamsyah memastikan timnya telah melakukan evaluasi setelah kalah dari Persebaya Surabaya dengan skor 1-3.

Madura United akan bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, untuk menghadapi PSM Makassar pada Sabtu (31/10) sore.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Laskar Sape Kerrab untuk bangkit sekaligus memperbaiki hasil setelah kekalahan pada laga sebelumnya.

Hasil negatif di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10), menjadi perhatian Madura United.

Kekalahan tersebut tidak hanya membuat tim gagal membawa pulang poin, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap permainan yang ditampilkan sepanjang pertandingan.

Ilhamsyah menilai Madura United belum sepenuhnya menunjukkan karakter permainan yang selama ini ingin dibangun.

Menurut dia, tim perlu kembali menjalankan instruksi pelatih dan mempertahankan gaya bermain yang menjadi identitas mereka.