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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06.10 WIB

Madura United Bidik Kemenangan di Kandang PSM Makassar, Jose Gomes Siapkan Strategi Khusus

Madura United bidik kemenangan di kandang PSM Makassar. (Madura United) - Image

Madura United bidik kemenangan di kandang PSM Makassar. (Madura United)

JawaPos.com - Madura United FC membawa misi penting saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab mengincar kemenangan ketika menghadapi Juku Eja di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10).

Pertandingan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Madura United.

Pasalnya, PSM Makassar sedang berada dalam tren positif setelah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa kekalahan.

Tuan rumah tentu ingin mempertahankan catatan tersebut, sementara tim tamu berusaha membawa pulang poin maksimal.

Dalam tiga laga terakhir, PSM berhasil meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang. 

Catatan tersebut menjadi perhatian khusus bagi Madura United sebelum menjalani pertandingan di Parepare.

Pelatih Madura United Jose Gomes menegaskan, tetap memiliki kepercayaan diri untuk mengejar kemenangan.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan, target utama timnya adalah membawa pulang tiga poin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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