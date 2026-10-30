Mauro Caballero Bantah Lakukan Rasisme, PSIM Yogyakarta Ajukan Banding

JawaPos.com - Mauro Caballero bantah melakukan tindakan rasis saat laga PSIM Yogyakarta melawan Bhayangkara FC. Dia mendapat sanksi dari Komite Disiplin.

Melalui sosial media, Mauro Caballero menuliskan bahwa dia belum pernah disebut sebagai pelaku rasis selama berkarir di sepak bola.

"Di sepanjang karier saya sebagai profesional, ini belum pernah terjadi pada saya. Saya datang ke Indonesia bersama keluarga, mengejar mimpi yang telah saya miliki selama bertahun-tahun. Saya bahagia di sini," tulis Mauro Caballero di Instagram, Jumat (30/10).

Pemain asal Paraguay tersebut mengaku sangat sedih dengan sanksi yang diberikan Komite Disiplin.

Mauro memastikan bahwa dia tidak akan menjadi pelaku rasis karena selalu memberikan hormat kepada pemain yang punya latar belakang berbeda.

"Hari ini saya merasa sangat sedih. Sepanjang karier saya, saya selalu bertindak secara profesional dan menjadi rekan tim yang baik," tutur Mauro Caballero.

"Saya punya teman di semua benua, orang-orang dari budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda, dan saya selalu menghormati orang lain. Saya menentang segala bentuk rasisme. Begitulah orang tua saya mendidik saya," jelas Mauro Caballero.

Mauro sangat percaya kepada keputusan wasit dan VAR yang bakal mengungkapkan kebenaran di laga melawan Bhayangkara. Sebab, dia masih ingin membela PSIM Yogyakarta.