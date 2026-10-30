Jelang Lawan Persija, Denilson Junior Minta Dewa United Tetap Fokus usai Kalah dari Arema

JawaPos.com - Penyerang Dewa United Banten FC Denilson Junior menegaskan kesiapan tim menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Laga yang mempertemukan dua tim teratas klasemen sementara tersebut akan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10), pukul 19.00 WIB.

Dewa United mengincar kemenangan di hadapan pendukung sendiri untuk memangkas jarak poin dengan Persija.

Namun, misi tersebut tidak akan mudah mengingat Macan Kemayoran datang dengan status pemuncak klasemen sementara.

Denilson menyadari pertandingan ini memiliki arti penting bagi perjalanan Dewa United musim ini.

Meski demikian, penyerang asal Brasil tersebut menilai timnya tidak perlu larut dalam hasil negatif yang didapat pada pertandingan sebelumnya melawan Arema FC.

Menurut dia, kekalahan bukan berarti Dewa United kehilangan kualitas permainan. Sebaliknya, kemenangan juga tidak menjamin sebuah tim tampil sempurna di setiap pertandingan.

"Pertandingan besok sangat penting, sama seperti pertandingan sebelumnya melawan Arema. Setiap laga memiliki tantangannya masing-masing," kata Denilson dalam konferensi pers prapertandingan.