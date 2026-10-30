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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Jelang Hadapi Persita, Marcos Reina Benahi Finishing Pemain Persik Kediri

Pelatih Marcos Reina benahi finishing pemain Persik Kediri. (Istimewa) - Image

Pelatih Marcos Reina benahi finishing pemain Persik Kediri. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mulai membenahi penyelesaian akhir anak asuhnya menjelang pertandingan melawan Persita Tangerang pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Ketajaman lini depan menjadi perhatian utama pelatih asal Spanyol tersebut setelah Macan Putih dinilai belum maksimal dalam memanfaatkan peluang.

Persik Kediri dijadwalkan menjamu Persita Tangerang di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (31/10) sore WIB.

Bermain di kandang sendiri, Persik tentu ingin meraih hasil positif sekaligus memperbaiki efektivitas serangan mereka.

Marcos Reina menilai permainan Persik sebenarnya sudah cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir.

Kiko Carneiro dan kawan-kawan mampu menguasai jalannya pertandingan, memberikan tekanan kepada lawan, hingga menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Namun, dominasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan produktivitas gol yang sesuai harapan.

Salah satu yang menjadi bahan evaluasi adalah penampilan Persik ketika menghadapi Persija Jakarta pada pertandingan sebelumnya.

"Kita sudah bermain baik dan selalu mendominasi di banyak pertandingan. Tapi kita kurang klinis di pertandingan terakhir lawan Persija Jakarta," ujar Marcos Reina.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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