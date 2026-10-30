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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03.41 WIB

Prediksi Skor Arema FC vs Bali United: Serdadu Tridatu Berpotensi Tumbang di Kanjuruhan

Pemain Bali United Thijmen Goppel. (Dok. Bali United)&nbsp; - Image

Pemain Bali United Thijmen Goppel. (Dok. Bali United)&nbsp;

JawaPos.com - Bali United akan menghadapi Arema FC di pekan kedelapan Super League di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (31/10) pukul 15.30 WIB. 

Dalam lima laga terakhir di Super League, Bali United memang lebih unggul dari Arema FC.

Melansir Transfermarkt, Bali United menang di tiga pertandingan sementara Arema FC hanya menang satu laga dan satu laga berakhir imbang. 

Menjelang menghadapi Bali United, Arema FC sedang dalam kepercayaan diri tinggi.

Di lima laga terakhir, Singo Edan kembali ke jalur kemenangan setelah empat laga meraih dua hasil imbang dan dua kekalahan. 

Mengalahkan Dewa United di Kanjuruhan menjadi kemenangan kedua bagi Arema FC setelah laga melawan Isenmulang FC.

Sebelumnya, mereka meraih dua laga imbang melawan Persik Kediri dan Bhayangkara FC di kandang sendiri. 

Sementara Bali United masih belum meraih hasil pertandingan yang konsisten.

Dalam lima laga terakhir, mereka meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu imbang. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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