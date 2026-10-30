Persik Fokus Penyelesaian Akhir pada Laga Kontra Persita

Pemain Persik Kediri, Marcelo Djalo. (Istimewa)
JawaPos.com - Persik Kediri memfokuskan latihan pada perbaikan penyelesaian akhir menjelang menghadapi Persita Tangerang.
Laga dmlanjutan kompetisi BRI Super League pekan kedelapan di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Sabtu (31/10).
Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengatakan timnya masih perlu meningkatkan efektivitas dalam memanfaatkan peluang menjadi gol, meskipun dinilai mampu mendominasi permainan dalam sejumlah pertandingan sebelumnya.
"Secara keseluruhan, kita selalu mendominasi permainan. Namun, kita belum terlalu klinis dalam hal penyelesaian akhir atau bola-bola akhir. Oleh karena itu, pada sisa waktu yang singkat ini kita coba untuk memperbaiki pekerjaan rumah tersebut," kata Marcos di Kediri, Jumat.
Pelatih asal Spanyol tersebut menambah porsi latihan yang berorientasi pada efektivitas serangan untuk meningkatkan ketajaman lini depan Persik Kediri.
Perbaikan itu diharapkan membuat tim berjuluk Macan Putih tersebut mampu memaksimalkan peluang yang tercipta saat menghadapi Persita Tangerang.
Marcos juga meminta anak asuhnya bermain taktis dan menjaga intensitas permainan agar dapat mempertahankan dominasi sekaligus membatasi kesempatan lawan untuk mengembangkan permainan.
"Dengan kita terus mendominasi permainan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, saya yakin kami akan lebih baik lagi pada setiap harinya dan kita akan mendapatkan hasil yang seharusnya kita dapatkan," ujarnya.
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