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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 30 Oktober 2026 | 22.27 WIB

Bernardo Tavares Pompa Mentalitas Petarung Persebaya Surabaya, Persijap Jepara Jangan Diremehkan!

Bernardo Tavares meminta pemain Persebaya Surabaya menjaga fokus dan mentalitas petarung saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026). (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares meminta pemain Persebaya Surabaya menjaga fokus dan mentalitas petarung saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com — Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya mempertahankan mentalitas petarung saat menjamu Persijap Jepara pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026).

Di tengah jadwal empat pertandingan dalam kurang dari dua pekan, pelatih asal Portugal itu menginginkan fokus dan intensitas tinggi agar Green Force bisa menjaga momentum kemenangan.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi pemain untuk menghadapi pertandingan dengan kesungguhan yang sama, siapa pun lawannya.

Posisi Persijap Jepara di zona degradasi justru menjadi alasan bagi Tavares untuk mengingatkan timnya terhadap risiko kehilangan konsentrasi.

Persebaya Surabaya menghadapi dua kebutuhan sekaligus, yakni menjaga kesiapan fisik dan memastikan semangat bertanding tetap menyala.

Karena itu, persiapan menghadapi Persijap Jepara tidak hanya menyangkut komposisi pemain, tetapi juga cara seluruh anggota tim memandang pentingnya pertandingan.

Mengapa Tavares Menuntut Mentalitas Petarung?

Tavares ingin sikap pantang menyerah yang ditunjukkan Persebaya Surabaya saat menghadapi Madura United kembali muncul melawan Persijap Jepara.

Baginya, kemenangan sebelumnya perlu menjadi pijakan untuk mempertahankan daya juang, bukan alasan merasa pekerjaan berikutnya akan lebih mudah.

Editor: Banu Adikara
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