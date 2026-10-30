Kebobolan Dua Gol dari Tendangan Bebas, Tavares Benahi Pertahanan Persebaya Jelang Persijap

Bernardo Tavares mengevaluasi pertahanan Persebaya Surabaya setelah dua dari tiga gol terakhir lawan tercipta melalui tendangan bebas. Green Force menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026) malam. (Persebaya)
JawaPos.com — Bernardo Tavares menyoroti dua gol dari tendangan bebas yang bersarang ke gawang Persebaya Surabaya menjelang duel kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (30/10/2026) malam.
Pelatih asal Portugal itu meminta perbaikan pertahanan pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 agar Green Force tidak kembali dihukum kesalahan serupa.
Kemenangan pada pekan sebelumnya tidak membuat Tavares mengabaikan celah yang masih muncul dalam permainan timnya.
Dia mengevaluasi proses terjadinya tiga gol terakhir yang masuk ke gawang Persebaya Surabaya sebagai bahan persiapan menghadapi ancaman Persijap.
Dua gol berasal dari tendangan bebas, sedangkan satu lainnya berawal dari kehilangan bola di lini tengah.
Rangkaian tersebut menunjukkan pekerjaan rumah Green Force mencakup kedisiplinan saat bertahan sekaligus kesiapan merespons perubahan penguasaan bola.
Tendangan bebas menjadi perhatian utama karena menyumbang dua dari tiga gol terakhir yang bersarang ke gawang Persebaya Surabaya.
Bagi Tavares, situasi tersebut perlu diantisipasi sebelum timnya kembali bertanding di hadapan pendukung sendiri.
"Terkait tiga gol terakhir yang bersarang ke gawang kami, dua diantaranya berasal dari tendangan bebas, dan satu lagi terjadi karena kami kehilangan bola di lini tengah seperti pada gol kedua tim Sleman," ujar pelatih asal Portugal itu.
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Jawa Pos
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