Prediksi Skor Persiku Kudus vs Persiraja: Ambisi Macan Muria Hentikan Tren Negatif

JawaPos.com - Persiku Kudus akan menghadapi Persiraja Banda Aceh pada laga lanjutan Championship 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (30/10/2026) pukul 15.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi Macan Muria untuk mengakhiri rentetan hasil buruk.

Persiku datang ke pertandingan ini dengan modal yang kurang meyakinkan. Mereka tercatat belum meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir dan masih terpuruk di dasar klasemen dengan minus satu poin. Kondisi tersebut membuat laga melawan Persiraja menjadi ujian penting bagi tim asal Kudus itu.

Kekalahan 1-2 dari Semen Padang pada 24 Oktober lalu semakin memperpanjang catatan negatif Persiku. Meski belum mampu mendapatkan hasil maksimal, permainan mereka sebenarnya menunjukkan sejumlah perkembangan, terutama dalam menciptakan peluang.

Pada pertandingan tersebut, Persiku mampu melepaskan 15 tembakan dengan lima di antaranya mengarah ke gawang. Gol jarak jauh M. Isa juga menjadi salah satu momen menarik, meski akhirnya tidak cukup untuk menghindarkan tim dari kekalahan.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pelatih Agus Yuwono. Sejak mengambil alih tim, ia masih berupaya menemukan komposisi dan strategi yang tepat agar Persiku bisa tampil lebih efektif. Perbaikan transisi dari menyerang ke bertahan serta penyelesaian akhir menjadi pekerjaan yang perlu segera diselesaikan.

Persiku sebenarnya masih mampu memberikan perlawanan dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Adhyaksa pada 12 September, kemudian kalah tipis 1-2 dari PSGC Ciamis pada 3 Oktober dan Semen Padang pada 24 Oktober.

Namun, kemampuan memberikan perlawanan belum cukup jika tidak diikuti hasil positif. Persiku perlu memaksimalkan setiap peluang sekaligus mengurangi kesalahan di lini belakang apabila ingin memperbaiki posisi di klasemen.