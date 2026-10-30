Prediksi Skor Persebaya vs Persijap: Green Force Bidik Kemenangan di Gelora Bung Tomo

JawaPos.com — Persebaya Surabaya diprediksi menang 2-1 atas Persijap Jepara pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026) malam, untuk menjaga tren positif di kandang.

Kemenangan terbaru atas Madura United menjadi modal Green Force memburu tiga poin di hadapan Bonek, meski waktu pemulihan pemain cukup terbatas.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan bekal hasil yang berbeda. Persebaya Surabaya baru meraih kemenangan 3-1, sedangkan Persijap Jepara datang setelah melewati lima pertandingan tanpa kemenangan.

Namun, keuntungan bermain di kandang tetap harus diikuti kesiapan fisik dan ketepatan menentukan komposisi pemain.

Bernardo Tavares perlu memastikan timnya mampu mempertahankan intensitas permainan setelah menjalani pertandingan terakhir pada Senin lalu.

Mengapa Persebaya Surabaya Lebih Diunggulkan? Persebaya Surabaya memiliki modal lebih baik berkat kemenangan atas Madura United yang mengembalikan kepercayaan diri skuad. Hasil tersebut menjadi respons positif setelah Green Force sebelumnya kalah 0-1 dari PSM Makassar.

Dalam lima pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya mengoleksi dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Catatan tersebut memperlihatkan peluang menjaga momentum, sekaligus mengingatkan pentingnya konsistensi ketika menghadapi lawan yang sedang kesulitan.