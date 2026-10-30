Empat Laga dalam 13 Hari, Persebaya Surabaya Pertimbangkan Rotasi Hadapi Persijap

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mempertimbangkan rotasi pemain saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10/2026), untuk menjaga kebugaran skuad setelah menjalani jadwal padat.

Pelatih Bernardo Tavares akan mengevaluasi kesiapan setiap pemain sebelum menentukan susunan tim pada pekan kedelapan Super League 2026/27, dengan target menjaga momentum kemenangan Green Force.

Pertandingan menghadapi Persijap menjadi penampilan keempat Persebaya Surabaya dalam rentang 13 hari. Rangkaian tersebut membuat pengelolaan tenaga pemain menjadi bagian penting dari persiapan tuan rumah menghadapi pertandingan berikutnya di hadapan pendukung sendiri.

Mengapa Persebaya Surabaya Mempertimbangkan Rotasi? Persebaya Surabaya menghadapi empat pertandingan sejak 18 hingga 30 Oktober dengan jarak antarlaga yang berdekatan.

Kondisi tersebut membuat Tavares harus mempertimbangkan kebutuhan pemulihan sekaligus menjaga kesiapan tim untuk kembali bersaing memperebutkan tiga poin.

Rangkaian pertandingan itu dimulai ketika Persebaya Surabaya menghadapi PSS Sleman pada 18 Oktober.

Empat hari kemudian, Francisco Rivera dan kawan-kawan bertandang ke markas PSM Makassar sebelum kembali menjalani pertandingan kandang melawan Madura United.

Persebaya Surabaya menaklukkan Madura United dengan skor 3-1 pada 26 Oktober sebagai bekal menghadapi Persijap.