Prediksi Skor Persebaya vs Persijap di Super League: Peluang Green Force Bidik Kemenangan di GBT

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menjamu Persijap Jepara pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (30/10/2026) malam pukul 19.00 WIB. Laga tersebut akan disiarkan langsung melalui Indosiar dan layanan streaming Vidio.

Persebaya menatap pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat.

Kemenangan 3-1 atas Madura United pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi tim berjuluk Green Force tersebut untuk melanjutkan tren positif. Hasil itu sekaligus menjadi respons setelah mereka kalah tipis 0-1 dari PSM Makassar.

Kemenangan atas Madura United juga memperlihatkan perkembangan permainan Persebaya. Mereka mampu tampil lebih agresif dan menciptakan sejumlah peluang untuk menekan pertahanan lawan. Produktivitas tersebut menjadi salah satu hal positif yang bisa dibawa saat menghadapi Persijap.

Meski begitu, Persebaya masih memiliki pekerjaan rumah. Ketajaman dalam menyelesaikan peluang perlu diperbaiki agar dominasi permainan bisa berujung pada gol. Ketika menghadapi lawan yang bermain disiplin, efektivitas di depan gawang dapat menjadi pembeda antara kemenangan dan kehilangan poin.

Pelatih Bernardo Tavares tentu berharap anak asuhnya mampu menjaga konsistensi permainan. Apalagi, bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk mengamankan tiga poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen Super League.

Salah satu pemain yang berpotensi kembali memberikan pengaruh besar adalah Francisco Rivera. Gelandang serang asal Meksiko tersebut memiliki peran penting dalam membangun serangan dan menghubungkan lini tengah dengan barisan depan.