Prediksi Skor Persebaya vs Persijap; Green Force Menang Besar di GBT 

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi Persijap Jepara di pekan kedelapan Super League. Laga tersebut akan dimainkan di Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026) pukul 19.00 WIB.
Musim lalu, Persebaya dan Persijap saling mengalahkan. Di putaran pertama, Persijap kalah 0-4 di Gelora Bung Tomo. Lalu di putaran kedua, giliran Persebaya yang kalah 1-3 di Stadion Gelora Bumi Kartini.
Menjelang menghadapi Persijap, Persebaya masih mencari konsistensi dari hasil pertandingan. Dalam lima laga terakhir, tim asuhan Bernardo Tavares tersebut meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.
Sementara Persijap, datang ke Gelora Bung Tomo dengan hasil yang kurang memuaskan. Dalam lima laga terakhir, empat kekalahan dan satu hasil imbang diraih tim asuhan Juan Cortes tersebut.
Kemenangan melawan Madura United di Gelora Bung Tomo, membuat Persebaya akan kembali meraih kemenangan melawan Persijap yang performanya sedang memburuk. Persebaya diprediksi menang dengan skor 3-0.
Salah satu pemain yang juga akan menjadi ancaman bagi pertahanan Persijap adalah Francisco Rivera. Gelandang Persebaya Surabaya tersebut mengaku kondisinya sudah membaik.
"Secara pribadi, kondisi saya sudah semakin baik. Saya sempat mengalami cedera selama sekitar satu bulan dan masih merasakan sedikit nyeri pada bagian tendon. Namun, saya terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi agar bisa membantu tim," kata Francisco Rivera yang dikutip laman resmi Persebaya, Jumat (30/10/2026).
Menghadapi Persijap yang performanya sedang menurun, tidak ingin membuat Rivera menganggap remeh lawannya. Pemain asal Meksiko itu bertekad membawa Green Force meraih kemenangan lagi di Gelora Bung Tomo.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022