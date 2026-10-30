Prediksi Skor Persebaya vs Persijap; Green Force Menang Besar di GBT 

Skuad Persebaya Surabaya siap menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menghadapi Persijap Jepara di pekan kedelapan Super League. Laga tersebut akan dimainkan di Gelora Bung Tomo, Jumat (30/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Prediksi skor Persebaya Surabaya vs Persijap Jepara Musim lalu, Persebaya dan Persijap saling mengalahkan. Di putaran pertama, Persijap kalah 0-4 di Gelora Bung Tomo. Lalu di putaran kedua, giliran Persebaya yang kalah 1-3 di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Menjelang menghadapi Persijap, Persebaya masih mencari konsistensi dari hasil pertandingan. Dalam lima laga terakhir, tim asuhan Bernardo Tavares tersebut meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Sementara Persijap, datang ke Gelora Bung Tomo dengan hasil yang kurang memuaskan. Dalam lima laga terakhir, empat kekalahan dan satu hasil imbang diraih tim asuhan Juan Cortes tersebut.

Kemenangan melawan Madura United di Gelora Bung Tomo, membuat Persebaya akan kembali meraih kemenangan melawan Persijap yang performanya sedang memburuk. Persebaya diprediksi menang dengan skor 3-0.

Salah satu pemain yang juga akan menjadi ancaman bagi pertahanan Persijap adalah Francisco Rivera. Gelandang Persebaya Surabaya tersebut mengaku kondisinya sudah membaik.

"Secara pribadi, kondisi saya sudah semakin baik. Saya sempat mengalami cedera selama sekitar satu bulan dan masih merasakan sedikit nyeri pada bagian tendon. Namun, saya terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi agar bisa membantu tim," kata Francisco Rivera yang dikutip laman resmi Persebaya, Jumat (30/10/2026).